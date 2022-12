MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des Centres communautaires pour aînés (AQCCA) profite de la Journée internationale des bénévoles pour souligner l'implication de plus de 8000 bénévoles qui contribuent à améliorer la qualité de vie, à briser l'isolement et à favoriser le maintien dans la communauté de plus de 55 000 personnes aînées au Québec.

Journée internationale des bénévoles, disons leur MERCI (Groupe CNW/Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA))

La soixantaine de centres membres de l'AQCCA tient à remercier chaleureusement toutes ces personnes qui, par leur dévouement, participent au développement et au maintien des services et activités mis en place dans leur organisme.

Devant tant de générosité, c'est avec une immense reconnaissance que l'AQCCA met en lumière leur don de soi qui enrichit et améliore le vécu et le quotidien de leurs concitoyennes et concitoyens. Leurs actions, réalisées auprès des personnes aînées, démontrent à quel point il est essentiel de s'inspirer de l'action bénévole afin de créer des liens dans la collectivité. C'est d'ailleurs sous ce thème que le Réseau de l'action bénévole du Québec (RABQ) et ses partenaires désirent dire : « Merci aux bénévoles! ».

Pour de plus amples informations sur la journée du 5 décembre 2022, visitez le site du RABQ et si vous désirez vous impliquer auprès d'un Centre communautaire pour aînés (CCA), visitez le répertoire des membres de l'AQCCA.

L'Association québécoise des centres communautaires pour aînés est un organisme sans but lucratif regroupant près de 60 membres situés au Québec qui lui sont affiliés. Elle est l'unique regroupement de ce genre au Québec et assume ainsi un rôle important de représentation et de soutien pour ses membres.

