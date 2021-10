Journée internationale des aînés : soyons fiers des aînés, rappelle le Réseau FADOQ

MONTRÉAL, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ profite de la Journée internationale des aînés pour lancer ce message qui sera assurément partagé par toute la population québécoise : soyons fiers des aînés.

« La Journée internationale des aînés est un bon moment afin de les remercier pour leur apport extraordinaire à la société québécoise, souligne la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman. La contribution inestimable des personnes aînées, tant au travail que dans leurs actions bénévoles ou auprès de leur famille, permet de renforcer le tissu social du Québec. »

Avoir une population aînée active et impliquée au sein de la société représente un atout pour le Québec. Après plus de 18 mois de pandémie, où la vie de tous les citoyens a été largement bouleversée, il faut saluer la résilience et la capacité d'adaptation des aînés. Ils ont démontré durant cette période difficile leur désir de demeurer actifs. Le Réseau FADOQ répondra toujours présent pour les soutenir dans cette volonté.

« L'âge n'est qu'un chiffre, qu'on gagne à assumer. Notre société devrait en faire plus pour valoriser et encourager le vieillissement actif. Le Réseau FADOQ constate chaque jour les bienfaits de la vie active chez la population aînée, ce qui rejaillit sur toute la société », fait valoir Mme Tassé-Goodman.

La société et les décideurs politiques doivent continuer de tout mettre en œuvre pour assurer aux aînés une qualité de vie digne de leur apport dans la société.

C'est pourquoi le Réseau FADOQ, comme il le fait depuis plus de 50 ans, continuera de défendre leurs droits sur la place publique, notamment en ce qui a trait à la précarité financière, à la protection des fonds de pension et à l'accès à des soins et des services de santé adéquats.

« Allez-y, trahissez votre âge »

Dans le but de s'attaquer de manière originale aux perceptions négatives liées à l'âge, le Réseau FADOQ a lancé le 20 septembre dernier sa nouvelle campagne Allez-y, trahissez votre âge, qui déboulonne certains mythes sur les personnes de 50 ans et plus tout en rappelant la vaste gamme d'activités et de rabais que le Réseau FADOQ propose.

Les publicités diffusées à la télévision présentent une femme et un homme de plus de 50 ans, confiants, actifs et assumés.

La plus grande organisation d'aînés au pays souhaite que ce message favorise l'adoption d'une attitude plus positive et plus inclusive envers les personnes aînées. Après tout, être aîné, ça n'a rien de honteux.

Avec près de 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

