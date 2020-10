Journée internationale des aînés - La ministre Marguerite Blais témoigne de sa solidarité envers les bâtisseurs du Québec

QUÉBEC, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, souligne la Journée internationale des aînés, et tient par la même occasion à célébrer la présence des aînés dans notre société et à leur dire merci d'avoir façonné le Québec d'aujourd'hui. L'année en cours est éprouvante pour les Québécoises et les Québécois, et tout particulièrement pour nos aînés. La crise sanitaire que nous traversons a donné lieu à de regrettables tragédies, mais elle a aussi permis de révéler une grande résilience chez les aînés.

Cette journée thématique, qui se déroule chaque année le 1er octobre, a été célébrée pour la première fois en 1991, à l'initiative de l'Organisation des Nations unies. Depuis, elle est soulignée dans de nombreux pays à travers le monde et vise à faire reconnaître l'apport considérable des personnes aînées à l'ensemble de la société.

Au Québec, c'est la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec qui a le mandat d'en faire la promotion, notamment grâce à un soutien financier du gouvernement du Québec. Le thème de cette année, « Les aînés, moteur de nos communautés », rejoint cette idée selon laquelle ces personnes contribuent au mieux-être général par leurs valeurs, leur expérience et leurs actions et qu'il faut tout mettre en œuvre pour reconnaître et favoriser leur engagement au cœur de nos communautés.

Citations :

« Cette journée est également l'occasion de témoigner notre solidarité à tous les aînés, tout particulièrement ceux qui ont besoin de soins et d'assistance, mais aussi ceux qui donnent de leur temps et de leur expérience pour soutenir leur communauté. Je tiens à remercier la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec, de même que tous les organismes qui profitent de cette journée pour valoriser l'apport des aînés à notre société, pour leurs efforts de sensibilisation. Plus que jamais, il nous faut tout faire pour donner aux personnes aînées les meilleures chances de s'épanouir dans la collectivité, en préservant leur autonomie le plus longtemps possible. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants

Rappelons que les personnes âgées de plus de 65 ans représenteront 25 % de la population en 2031, avec l'arrivée des derniers baby-boomers dans ce groupe d'âge. Puisqu'elles sont présentes dans tous les secteurs de la société, il est plus que jamais nécessaire de reconnaître la place essentielle qu'elles occupent, et de souligner leur participation en tant que citoyens engagés au quotidien dans leur milieu.

Au Québec, divers programmes ont été instaurés au cours des dernières années pour favoriser le vieillissement actif des citoyens, notamment le programme de soutien à la démarche Municipalités amies des aînés (MADA), au sein duquel un millier de municipalités et de MRC se sont mobilisées, favorisant la participation des aînés à la vie collective un peu partout sur le territoire québécois. Cette adhésion massive des Québécois a d'ailleurs été saluée par l'Organisation mondiale de la santé.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur le programme MADA, consultez le www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Elizabeth Lemay, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 882-5645