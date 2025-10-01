Journée internationale des aînés : des organisations nationales unies pour souligner l'apport des aînés

À l'occasion de la Journée internationale des aînés, sept organisations nationales engagées envers le mieux-être des personnes aînées se rassembleront aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec, en présence de la ministre déléguée à la Santé et responsable des Aînés, madame Caroline Proulx.

QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Pour la toute première fois, la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec, l'AREQ, la FADOQ, Proche aidance Québec, l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP),l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) ainsi qu'Intergénérations Québec s'unissent pour porter un message commun. Ils soutiennent que les aînés, ce sont les piliers de nos communautés.

Selon les organisations, une plus grande reconnaissance de la place des personnes aînées dans nos collectivités représenterait un pas important vers une société plus inclusive. Le thème « Aînés, piliers de nos communautés », qu'elles ont développé conjointement à l'occasion de la Journée internationale des aînés, vise justement à souligner l'apport inestimable des aînés : à leurs familles d'abord, mais aussi à leur entourage et à leurs communautés dans un esprit intergénérationnel. Largement engagés dans le bénévolat, ils ont un impact positif sur leurs milieux. Ils jouent aussi un rôle clé dans la préservation de la culture, la transmission de valeurs sociales fortes et le dynamisme des économies locales.

La collaboration établie par les organisations démontre une grande volonté de la part des OBNL au Québec de déconstruire l'âgisme et d'améliorer les conditions de vie des aînés.

Pour souligner la JIA, de nombreuses activités se déroulent aux quatre coins de la province. Pour les découvrir, consultez la carte interactive des activités.

Citations

« Pour la Conférence, le partenariat que nous avons développé cette année est précieux. Plus nous serons nombreux à promouvoir la reconnaissance et la célébration de l'apport des personnes aînées, plus la Journée internationale des aînés aura un impact sur le collectif. Nous sommes reconnaissants pour la collaboration établie et nous espérons qu'un grand nombre de personnes se joindra à nous pour faire rayonner cette journée et pour participer aux activités organisées dans leurs régions. Ensemble, accordons la place aux aînés qui leur revient et créons une société où chacun peut vieillir dans la dignité et participer pleinement à la vie collective. »

- Nicole Bolduc-DuBois, présidente de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec

« Pour intergénérations Québec, reconnaître les aîné•e•s comme piliers de nos communautés, c'est aussi rappeler l'importance des liens entre toutes les générations. Depuis plus de 30 ans, notre organisme œuvre à rapprocher jeunes et personnes âgées pour bâtir une société inclusive, ouverte et solidaire. L'intergénérationnel est un levier puissant contre l'isolement et l'âgisme. Il permet de déconstruire les stéréotypes, de favoriser le dialogue et de créer des expériences humaines riches de sens. Aujourd'hui, alors que nous soulignons la Journée internationale des aîné•e•s, nous appelons à reconnaître leur apport unique non seulement à leurs familles, mais aussi à leurs quartiers, à leurs communautés et à l'ensemble de la société québécoise. Chaque geste qui valorise la contribution des aîné•e•s nous rapproche d'un Québec où chacun, peu importe son âge, peut s'épanouir et participer pleinement à la vie collective. »

- Fatima Ladjadj, directrice générale d'Intergénération Québec

« La FADOQ est heureuse de joindre sa voix à celles des six autres organisations pour saluer l'apport inestimable des personnes aînées à la société québécoise - hier, aujourd'hui et demain. Actives et engagées, elles font battre le cœur de nos communautés et offrent un soutien précieux à leur famille. Ensemble, nous réaffirmons qu'elles doivent pouvoir vieillir dans la dignité, en reconnaissance de leur rôle de véritables piliers du Québec moderne. »

- Yves Bouchard, président de la FADOQ

« Ce partenariat avec plusieurs grandes associations s'inscrit dans la volonté de l'AREQ de déconstruire les stéréotypes liés à l'âge et de célébrer les contributions des personnes aînées à notre société. C'est dans cet esprit que nous encourageons l'ensemble de la population québécoise à s'unir et à participer, chacun à sa façon et à sa mesure, à l'une ou l'autre des nombreuses activités, marches et initiatives qui se tiendront le 1er octobre. »

- Micheline Germain, présidente de l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ

« Au Québec, 66 % des personnes aidées par une personne proche aidante sont âgées de 65 ans et plus, et cette proportion augmentera significativement avec le vieillissement accéléré de la population. Les personnes proches aidantes sont de véritables piliers de notre société, et contribuent chaque jour à alléger le fardeau sur le réseau de la santé. Il est absolument essentiel de les reconnaître et de les soutenir adéquatement. »

- Loriane Estienne, directrice générale de Proche aidance Québec

« À l'AQRP, nous croyons que la reconnaissance des aînés comme piliers de nos communautés est essentielle pour bâtir une société inclusive et respectueuse. Les personnes retraitées et préretraitées contribuent chaque jour au dynamisme du Québec par leur expérience, leur engagement et leur solidarité. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de leur accorder la place qu'elles méritent et de valoriser leur apport inestimable à notre avenir collectif. »

- Paul-René Roy, président de l'AQRP

« Les aînés du Québec méritent que toutes nos organisations s'associent en cette Journée internationale des aînés et parlions d'une seule voix pour reconnaître leur contribution à la société québécoise. Cette contribution continue aujourd'hui et les aînés méritent d'être reconnus et traités avec dignité et respect. Aujourd'hui, le message que l'AQDR souhaite porter est que dans un contexte de vieillissement de la population, les aînés doivent demeurer une priorité et être au coeur de nos actions politiques et sociales. C'est toute notre façon de faire et de penser aux aînés qui doit être révolutionnée, alors que nous représenterons bientôt le quart de la population québécoise. Nous nous engageons à poursuivre nos actions en ce sens et avec tous les organismes ici présents, nous espérons que le message lancé aujourd'hui résonnera aux quatre coins du Québec. »

- Pierre Lynch, président de l'AQDR

À propos des organisations nationales

Ensembles, les 7 organisations nationales rejoignent plus de 750 000 personnes et plus de 450 organismes, associations et autres acteurs du milieu aîné à travers la province.

