Journée internationale de la jeunesse : les élu-es s'engagent à promouvoir la participation citoyenne des jeunes

MONTRÉAL, le 12 août 2020 /CNW Telbec/ - À l'invitation du Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ), un nombre record d'élu-es (26) et plusieurs citoyen-nes de la province ont décidé de souligner la Journée internationale de la jeunesse en signant la Déclaration d'engagement jeunesse, une déclaration portée par le ROCAJQ et la Coalition Interjeunes encourageant l'inclusion sociale et le développement du pouvoir d'agir des jeunes.

La pandémie et le confinement des derniers mois ont eu des impacts majeurs sur les jeunes, notamment au niveau de leur parcours scolaire et de leur santé mentale. En signant cette déclaration, les signataires ont envoyé le message que les jeunes comptent, qu'ils sont des citoyen-nes à part entière et que nous nous devons d'écouter leurs préoccupations. Ce geste témoigne de leur désir d'assurer la place et les moyens pour une participation active des jeunes dans l'espace public.

D'abord, le premier ministre du Québec et responsable des dossiers jeunesse pour le gouvernement monsieur François Legault a généreusement accepté de signer la déclaration en ce 12 août, Journée internationale de la jeunesse. Qui plus est, l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse et député de Beauce-Sud monsieur Samuel Poulin a joint sa voix à la démarche en signant lui aussi la déclaration, envoyant ainsi le message que le gouvernement du Québec est à l'écoute des jeunes et que leur participation citoyenne est essentielle au développement de la société québécoise.

La cheffe de l'opposition officielle et députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, madame Dominique Anglade, a elle aussi signé cette déclaration en compagnie de la directrice du Centre d'aide à la réussite et au développement (CARD) et des jeunes fréquentant l'organisme. La députée libérale de Bourassa-Sauvé, madame Paule Robitaille, a aussi pris cet engagement avec la mairesse de Montréal-Nord madame Christine Black, la conseillère d'arrondissement Renée-Chantal Belinga, ainsi que la conseillère et le conseiller de la Ville madame Chantal Rossi et monsieur Abdelhaq Sari. Ils se sont quant à eux rendus au Centre des jeunes l'Escale, dans Montréal-Nord, pour signer la déclaration et échanger avec les jeunes et la directrice de l'organisme Sophie Laquerre-Duchesne.

La députée solidaire de Taschereau et porte-parole du deuxième groupe d'opposition pour les dossiers jeunesse, madame Catherine Dorion, a fait de même alors qu'elle s'est rendue dans les locaux du Centre communautaire et résidentiel Jacques-Cartier à Québec.

Dans l'est de Montréal, nous avons eu le privilège de voir trois élus de différents paliers gouvernementaux apposer leur signature au bas de la déclaration. En effet, le maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve monsieur Pierre Lessard-Blais, le député caquiste de la circonscription de Bourget monsieur Richard Campeau, ainsi que le député bloquiste monsieur Mario Beaulieu, se sont tous les trois engagés envers les jeunes de leur communauté en signant conjointement cette déclaration.

Au Bas-Saint-Laurent, l'intérêt a été marqué par les élu-es locaux pour les jeunes de la région. D'abord, le député bloquiste de Rimouski-Neigette--Témiscouata--Les Basques, monsieur Maxime Blanchette-Joncas, et le député péquiste de Rimouski monsieur Harold LeBel, ont tour à tour accepté de signer la déclaration jeunesse en compagnie de Michel Lessard, directeur de l'organisme Je Raccroche à Rimouski. Puis, le maire de Rimouski, monsieur Marc Parent, a aussi signé la déclaration aux côtés de représentants et représentantes de toutes les neuf municipalités de sa MRC : le préfet Francis St-Pierre (Saint-Anaclet-de-Lessard), Francis Rodrigue (Saint-Anaclet-de-Lessard), Robert Duchesne (Saint-Narcisse-de-Rimouski), Paul-Émile Lévesque (Saint-Marcellin), Gilbert Pigeon (Saint-Eugène-de-Ladrière), Yves Galbrand (Saint-Fabien), Mylène Vézina (Saint-Valérien), Dorys Taylor (Esprit-Saint) et Langis Proulx (La Trinité-des-Monts).

Plusieurs MRC ont aussi joint leur voix à ce mouvement visant à reconnaitre l'importance de la participation citoyenne des jeunes. C'est le cas de la MRC d'Arthabaska, alors que son préfet M. Alain St-Pierre a signé la déclaration au nom de la MRC. Les membres des comités jeunesse de la MRC des Jardins-de-Napierville ainsi que de la MRC d'Antoine-Labelle ont eux aussi décidé de joindre ce mouvement en apposant leur signature.

Enfin, M. Clifford Moar, Chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh a lui aussi signé la déclaration en compagnie de membres de Katakuhimatsheta (Conseil des élus) et de représentants du Conseil des jeunes Pekuakamiulnuatsh de Mashteuiatsh.

« Au nom des jeunes, de nos membres et des partenaires de la Coalition Interjeunes, nous sommes heureux que de nombreux élu-es aient choisi d'affirmer leur engagement à écouter, soutenir et inclure la jeunesse. Ce message lancé aux jeunes est important en ce contexte de pandémie où leur bien-être devra être au cœur de nos préoccupations. », a conclu Mme Julie Ouellet, directrice du ROCAJQ.

Le ROCAJQ regroupe 63 organismes, répartis sur l'ensemble du territoire québécois, qui font une différence dans la vie de plus de 300 000 jeunes pour qu'ils aient une place dans la société, un présent positif et un avenir prometteur.

