Journée internationale de la Francophonie : soyons fiers de parler français au Québec et chérissons la protection de notre belle langue!

MONTRÉAL, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - À la veille de la Journée internationale de la Francophonie, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) est heureux de souligner cette journée mémorielle importante, qui plus est, dans ce Québec fier de faire du français sa langue officielle.

Chaque année depuis 1988, le 20 mars coïncide avec la Journée internationale de la Francophonie qui célèbre et favorise l'usage du français à travers le monde. Souvent décriée, réputée difficile à apprendre, voire menacée de disparition, la langue française est pourtant la cinquième langue la plus parlée dans le monde, immédiatement derrière l'anglais, le mandarin, l'espagnol et l'arabe. Le nombre de locuteurs du français pourrait même tripler d'ici trois décennies pour passer de 274 millions présentement à 750 millions en 2050, soit près de 9% de la population mondiale, contre seulement 3,5 % à l'heure actuelle. Selon les prévisions de la banque Natixis, le français pourrait même alors devenir la langue la plus parlée dans le monde! D'où vient alors cette impression tenace au Québec que le français serait une langue minoritaire, condamnée à la marginalité ? Sans doute parce qu'on limite notre horizon à l'Amérique du Nord où, il est vrai, les locuteurs du français ne représentent que 6% de la francophonie mondiale. Les Québécois méconnaissent ainsi à quel point le fait français constitue une fenêtre exceptionnelle sur la coopération internationale et combien les institutions de la francophonie contribuent déjà au rayonnement du Québec.

Alors qu'une majorité de Québécoises et Québécois sont dans l'attente depuis plusieurs mois d'un plan d'action global visant à promouvoir et à renforcer la langue française qui doit être éminemment déposé par le ministre Jolin-Barrette, il est essentiel de rappeler l'importance de notre belle langue officielle au Québec en cette Journée internationale de la Francophonie. Élément de fierté, la langue française est une richesse inouïe, un legs qu'il est primordial de pouvoir transmettre aux générations futures. « Au-delà de légiférer en modifiant la loi 101, il faut valoriser l'utilisation du français dans nos familles, dans nos vies personnelles. Il faut mettre de l'avant le français et qu'il soit utilisé dans tous les contextes, au travail comme à la maison, dans ce qu'on lit, dans la musique qu'on écoute, dans la culture que l'on consomme. Promouvoir son usage, oui, mais se trouver chanceux aussi de parler français au Québec. » estime Thérèse David, présidente du MNQ.

Plusieurs Sociétés membres du réseau du MNQ ont préparé diverses activités et capsules d'information pour rappeler au grand public l'importance de célébrer, d'une part, notre place dans une francophonie internationale et diversifiée, mais aussi la fierté de notre parler bien de chez nous qu'il faut s'assurer de protéger et mettre en valeur. Des concours, visionnements de documentaires, un lancement de concours de slam et des galas régionaux font notamment partie d'une programmation variée qui s'étend partout au Québec. Pour en savoir plus et pour participer à ces activités, rendez-vous sur les sites Internet des Sociétés membres ainsi que sur leurs plateformes de réseaux sociaux : https://mnq.quebec/societes-membres/

Fondé en 1947, le MNQ regroupe aujourd'hui 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

SOURCE MOUVEMENT NATIONAL DES QUEBECOISES ET QUEBECOIS

Renseignements: Laurence Alberro • Responsable des communications, Tél. : 514 884-0223 • [email protected]

Liens connexes

http://www.mnq.qc.ca