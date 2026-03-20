Journée internationale de la Francophonie - 20 mars 2026 - L'avenir de la Francophonie se joue dans les écoles

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie du 20 mars, le Comité syndical francophone de l'éducation et de la formation (CSFEF) appelle les gouvernements et les institutions de la Francophonie à faire de l'éducation publique une priorité politique majeure.

Partout dans l'espace francophone, les systèmes éducatifs font face à des défis croissants : pénurie de personnel de l'éducation, dégradation des conditions de travail, montée des violences en milieu scolaire et sous-financement chronique de l'éducation publique.

Ces difficultés ne sont pas marginales. Elles menacent la qualité de l'éducation et, à terme, la capacité des sociétés francophones à former les citoyennes et citoyens de demain.

Pour le CSFEF, la crise mondiale du personnel de l'éducation constitue aujourd'hui l'un des enjeux les plus urgents pour l'avenir de l'éducation et de la Francophonie. Cette pénurie est étroitement liée au manque d'investissements publics dans les systèmes éducatifs et à des conditions de travail qui rendent la profession moins attractive.

Face à cette situation, le CSFEF appelle les gouvernements à respecter les engagements internationaux en matière de financement de l'éducation et à consacrer au moins 6 % du PIB et 20 % des dépenses publiques à l'éducation afin de garantir une éducation publique de qualité pour toutes et tous, conformément aux recommandations du Groupe de haut niveau sur la profession enseignante du Secrétaire général des Nations Unies.

Investir dans l'éducation publique constitue un choix stratégique pour le développement des sociétés francophones, pour la démocratie et pour la stabilité sociale.

Le CSFEF rappelle également que les syndicats de l'éducation sont des acteurs essentiels du dialogue social et de l'élaboration des politiques publiques éducatives. Leur expertise issue du terrain contribue à améliorer les systèmes éducatifs et à répondre aux réalités vécues par le personnel de l'éducation et les élèves.

Créé en 1987, le CSFEF regroupe des organisations syndicales de l'éducation de l'ensemble de l'espace francophone et agit pour promouvoir une francophonie syndicale engagée pour l'éducation publique, la justice sociale et la démocratie.

Dans cet esprit, le CSFEF a récemment adressé une demande de rencontre à l'Organisation internationale de la Francophonie afin d'échanger sur les défis éducatifs communs et sur les moyens de renforcer la coopération entre les institutions de la Francophonie et les organisations syndicales de l'éducation.

Pour le CSFEF, l'avenir de la Francophonie ne se joue pas seulement dans les sommets internationaux : il se construit chaque jour dans les écoles, les centres de formation et les universités.

C'est pourquoi le Comité syndical francophone de l'éducation et de la formation réaffirme son engagement à travailler avec les institutions de la Francophonie, les gouvernements et la société civile afin de renforcer l'éducation publique et de soutenir celles et ceux qui la font vivre au quotidien.

SOURCE Comité syndical francophone de l’éducation et de la formation (CSFEF)

Personne contact : Nicolas ANOTO, [email protected], +33 6 21 80 65 75