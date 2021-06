En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 29 juin 2021 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») tiendra sa Journée des investisseurs à Toronto aujourd'hui à partir de 8 h (HE). La haute direction de Manuvie présentera la prochaine phase de la stratégie de la Société, en mettant l'accent sur ses activités en Asie et en Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde et sur la transformation numérique. De nouvelles informations supplémentaires ont été mises à disposition pour l'Asie et la Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde et ces informations seront également fournies de manière continue dans le cadre de la divulgations des renseignements financiers de la Société.

En plus des présentations, l'événement comprendra des séances de questions et de réponses en direct pour que les investisseurs institutionnels et les analystes de recherche puissent dialoguer avec les présentateurs et les autres membres de l'équipe de la haute direction. Les personnes intéressées peuvent écouter la présentation en cliquant ici. Vous trouverez aussi les présentations de la Journée des investisseurs en cliquant ici. Un enregistrement de la webémission sera disponible à compter du lendemain, en cliquant ici pour une période de six mois. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la Société au même endroit.

Programme de la Journée des investisseurs

Roy Gori Président et chef de la direction Le point sur la stratégie : Accélérer nos moteurs de croissance, propulser la prochaine phase de notre parcours Phil Witherington Chef des finances Le point sur les finances : Solidité. Mise en œuvre. Croissance. Anil Wadhwani Président et chef de la direction, Manulife Asia Asie : Réaliser notre potentiel Paul Lorentz Président et chef de la direction, Gestion de placements Manuvie Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde : Déverrouiller la prochaine étape de la croissance Karen Leggett Chef du marketing, Monde Accélérer notre stratégie client et numérique

Une nouvelle phase de notre stratégie

Lors de la Journée des investisseurs 2018, nous avons présenté nos cinq priorités stratégiques, notamment : Optimiser le portefeuille, Gérer les dépenses de façon efficace, Accélérer la croissance, Devenir un chef de file misant sur le numérique axé sur le client et Avoir une équipe hautement performante. Depuis, Manuvie a fait des progrès considérables dans la réalisation de son ambition de devenir la société mondiale la plus numérique et la plus axée sur le client de l'industrie. Manuvie a atteint son objectif d'optimisation du portefeuille trois ans plus tôt que prévu, libérant ainsi un capital de 5,9 milliards de dollars. De plus, l'objectif de Manuvie de réaliser des économies de dépenses de 1 milliard de dollars a été atteint deux ans plus tôt que prévu, et la Société est en bonne voie d'atteindre son objectif d'efficacité des dépenses, qui consiste à atteindre systématiquement un ratio d'efficacité des dépenses inférieur à 50 % d'ici 2022.1 En 2020, la Société a atteint le quartile supérieur de l'engagement des employés parmi les concurrents du secteur mondial des services financiers et de l'assurance.



__________________ 1 Les priorités stratégiques de la Société et les objectifs de 2022, les objectifs à moyen terme et les objectifs supplémentaires de 2025 ne constituent pas des orientations. Voir la section Mise en garde au sujet des déclarations prospectives ci-après.

« Au cours des trois dernières années, nous avons considérablement renforcé nos fondations. L'exécution rigoureuse et le succès de ces priorités nous ont bien positionnés pour la réussite future et la prochaine phase de notre transformation », a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie. « Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de notre stratégie, en nous concentrant davantage sur l'accélération de la croissance de nos activités à très fort potentiel et nous nous engageons à utiliser des paramètres significatifs pour mesurer nos progrès jusqu'en 2025. ».

« Manuvie maintient son engagement à l'égard de ses objectifs à moyen terme et s'engage clairement à réaliser une croissance annuelle de 10 à 12 % du BPA de base », a déclaré le chef de la direction financière de Manuvie, Phil Witherington.

Lors de la Journée des investisseurs Manuvie 2021, les discussions porteront sur la prochaine phase de notre parcours, avec des plans pour :

Réaliser 75 % du total du résultat tiré des activités de base de la Société grâce à nos activités à très fort potentiel d'ici 2025.

Atteindre un taux de recommandation net (NPS) de +37 et un taux de traitement direct (STP) de 88 % d'ici 2025.

Continuer à se concentrer sur l'optimisation du portefeuille et réduire les cotisations combinées de l'assurance soins de longue durée et des rentes variables à moins de 15 % du total du résultat tiré des activités de base de la Société d'ici 2025.

Le profil des bénéfices de la Société a changé en fonction de la croissance de nos activités des Secteurs Asie et Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, surpassant d'autres Secteurs. Par conséquent, Manuvie a publié des divulgations élargies pour l'Asie et Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde afin de fournir des renseignements supplémentaires pour mesurer les progrès. Les nouvelles divulgations se trouvent dans les données statistiques du T1 2021 mises à jour ici.

Accélération de la croissance dans les Secteurs Asie et Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

Notre stratégie continue d'être soutenue par le contexte macroéconomique, qui est façonné par trois mégatendances : la croissance et l'émergence de la classe moyenne en Asie, le vieillissement de la population mondiale et la numérisation du consommateur. Manuvie est particulièrement bien placée pour tirer parti de ces tendances au cours de la prochaine décennie et au-delà.

Forte de ses 120 ans d'expérience en Asie, Manuvie est un assureur vie panasiatique de premier plan qui exerce des activités d'assurance et de gestion de patrimoine dans 13 marchés asiatiques. La croissance et l'émergence de la classe moyenne en Asie, qui représentera environ les deux tiers de la classe moyenne mondiale,2 entraîneront une hausse de la demande de services financiers et de protection d'assurance, ce qui créera une occasion extraordinaire pour Manuvie. Avec un écart croissant en matière de protection contre la mortalité et des taux de pénétration de l'assurance très faibles 3sur bon nombre de nos marchés en Asie, la Société s'attend à un taux de croissance très important des primes d'assurance au cours de la prochaine décennie en Asie, soit plus du double du taux 4en Amérique du Nord.



__________________ 2 Source : Brookings, The unprecedented expansion of the global middle class (2017). 3 Source : Swiss Re Institute, Sigma 04/2020 : Closing Asia's mortality protection gap (juillet 2020). 4 Source : Rapport d'assurance Allianz 2020. Asie (sauf le Japon).

Anil Wadhwani, président et chef de la direction de Manulife Asia, a déclaré : « Manulife Asia vise à accélérer sa croissance en tirant parti de ces mégatendances et en consolidant sa position d'assureur vie panasiatique de premier plan. Forte d'une empreinte géographique enviable, d'une distribution équilibrée et d'une gamme complète de produits, Manuvie se concentre sur la croissance et la numérisation de ses agences de premier plan, sur l'élargissement du réseau de la clientèle avec ses partenaires bancaires, ainsi que sur l'accélération de la croissance des marchés clés en Chine et en Asie du Sud-Est. »

Gestion des placements Manuvie, la société mondiale de gestion de patrimoine et d'actifs de Manuvie, a obtenu d'excellents résultats d'exploitation au cours des cinq dernières années et a enregistré des rentrées nettes de fonds pendant dix des onze dernières années, grâce à un solide rendement des placements.

« Gestion des placements Manuvie a une orientation stratégique claire et est bien placée pour tirer parti d'un certain nombre de tendances macroéconomiques mondiales grâce à son héritage en matière d'assurance et à ses activités de gestion d'actifs, notamment ses capacités sur les marchés publics et privés et ses services aux particuliers, aux institutions et aux retraités. De plus, nous avons effectué des placements stratégiques à long terme dans des marchés en plein essor comme la Chine et l'Inde », a déclaré Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de placements Manuvie.

La prochaine phase de croissance de Gestion de placements Manuvie est axée sur trois grands piliers qui placeront la Société en bonne position pour la croissance. Notre premier pilier consiste à renforcer nos engagements envers les services aux particuliers en élargissant notre réseau de distribution, en enrichissant nos capacités numériques et en continuant à lancer des solutions d'investissement novatrices. Notre deuxième pilier est axé sur notre activité dans le domaine des régimes de retraite et sur la prestation de services-conseils et de solutions d'investissement pour aider les participants aux régimes à épargner et à préparer leur retraite. Il s'agira notamment d'améliorer les expériences numériques, de mieux utiliser les données et les analyses au profit des clients et de diversifier nos activités. Notre troisième pilier vise à augmenter nos capacités de gestion d'actifs en élaborant des stratégies d'investissement différenciées sur les marchés publics et privés, tout en faisant croître les activités dans l'ensemble de l'entreprise et en mettant davantage de l'avant les facteurs ESG grâce à des solutions intégrées uniques pour les clients.

Faire des progrès significatifs pour devenir un chef de file dans le monde numérique, axé sur le client.

Depuis 2018, Manuvie a investi plus de 750 millions de dollars pour améliorer ses capacités numériques, « Notre stratégie adopte une approche très ciblée dans la façon dont nous sélectionnons et planifions nos investissements afin d'avoir une incidence maximale pour les clients, les actionnaires et la Société » a déclaré Karen Leggett, chef du marketing, Monde de Manuvie.

Manuvie a déployé la conception axée sur la personne à l'échelle mondiale, avec une équipe de praticiens spécialisés dans la recherche, la conception, l'itération et l'offre systématiques de services de premier ordre, validés avec les clients à chaque étape. Au cours de la dernière année, Manuvie a engagé plus de 7 500 clients dans ce processus, ce qui a contribué à une augmentation de 50 % de sa cote NPS. La Société accélère sa stratégie client et numérique en étant à l'écoute de ses clients et en répondant à leurs commentaires les plus importants en temps réel et dès le départ, en créant des expériences de pointe pour favoriser des interactions de qualité qui comptent pour les clients et en mettant l'accent sur la création de relations durables avec les clients pour répondre à leurs besoins en matière de santé et de bien-être.

Manuvie est bien placée pour tirer parti de la valeur considérable à débloquer en vue de devenir un chef de file dans le monde numérique, axé sur le client.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Manuvie utilise diverses mesures financières non conformes aux PCGR pour évaluer le rendement global de la société et chacune de ses activités, dont ses objectifs financiers à moyen terme, soit une croissance moyenne de 10 % à 12 % du bénéfice annuel dilué par action ordinaire tiré des activités de base (« BPA tiré des activités de base ») à moyen terme, rendement des capitaux propres des porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base de 13 % ou plus, ratio de levier financier de 25 % et ratio dividendes/bénéfice des actions ordinaires de 30 % à 40 % des bénéfices tirés des activités de base.

Une mesure financière est jugée être une mesure non conforme aux PCGR aux fins des lois régissant les valeurs mobilières au Canada si sa présentation n'est pas conforme aux principes comptables généralement reconnus utilisés pour les états financiers audités de la Société. Les mesures non conformes aux PCGR comprennent le résultat tiré des activités de base, le BPA de base, le RCP de base, le capital, le revenu net annualisé des frais, le rendement net des frais et le ratio d'efficacité des dépenses. Pour plus de renseignements concernant les mesures non conformes aux PCGR, y compris celles mentionnées ci-dessus, reportez-vous à la section « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » du rapport annuel 2020 et du rapport aux actionnaires du premier trimestre 2021 de Manuvie.

Le rendement net annualisé du revenu de l'actif géré et administré moyen (« rendement net du revenu de commissions ») est un ratio non conforme aux PCGR. Il est égal au revenu net annualisé des frais provenant des canaux de Gestion de patrimoine et d'actifs, à l'échelle mondiale (« Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde »), exprimé en points de base par rapport à la moyenne des actifs gérés et administré. Ce ratio fournit de l'information sur le rendement ponctuel de l'entreprise découlant de la gestion de l'actif géré et administré.

Le revenu net annualisé des frais représente le revenu avant impôt de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, rajusté de façon à exclure les dépenses générales, les revenus de placements et les prestations et indemnisations nettes non liées au revenu de l'actif géré et administré. Il exclut également les composantes du rendement net du revenu de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde provenant de la gestion d'actifs pour le compte d'autres Secteurs. La mesure est annualisée en fonction du nombre de jours de l'année divisé par le nombre de jours de la période de déclaration.

Mise en garde au sujet des énoncés prévisionnels

De temps à autre, Manuvie fait des déclarations prospectives verbalement ou par écrit, y compris dans ce document. En outre, nos représentants peuvent faire des déclarations prospectives verbalement, notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Toutes ces déclarations sont faites au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document peuvent comprendre notamment des énoncés portant sur les priorités stratégiques de la Société et les objectifs de 2022 en matière de NPS, de mobilisation des employés, d'activités à potentiel élevé, d'efficacité des dépenses et d'optimisation du portefeuille; ses objectifs financiers à moyen terme du rendement des actionnaires, de la croissance du BPA de base, du RCP de base, du ratio de levier financier et du ratio dividendes/bénéfice des actions ordinaires; la prochaine phase de la stratégie de la Société et les objectifs supplémentaires de 2025, d'activités à potentiel élevé, le NPS, le traitement direct et l'optimisation du portefeuille pour les soins de longue durée et les rentes variables, le plan d'accélération de la croissance des activités de la Société dans ses Secteurs Asie et Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde et le plan visant à devenir un chef de file dans le mode numérique axé sur le client. Elles sont également liées, entre autres, à nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos croyances, nos attentes et nos estimations. Ces déclarations se caractérisent habituellement par l'emploi du futur et de termes comme « prévoir », « estimer », « croire », « planifier », « viser », « continuer » et « cibler » (ou de leur forme négative), ainsi que de mots et d'expressions semblables, et elles peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les déclarations prospectives en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'elles supposent ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes.

Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement. Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés boursiers ainsi que les corrélations entre ces derniers, les écarts de taux d'intérêt, sur titres de créance et sur swaps, les taux de change, les pertes sur placements et les défaillances, la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); la gravité, la durée et l'ampleur de la pandémie de COVID-19, ainsi que les mesures qui ont été prises ou peuvent avoir été prises par les autorités gouvernementales pour en contenir la propagation ou pour faire face à ses répercussions; les modifications apportées aux lois et aux règlements; les modifications apportées aux normes comptables applicables dans l'un des territoires dans lesquels nous opérons, les modifications apportées aux exigences réglementaires en matière de fonds propres; notre capacité à mettre en œuvre des plans stratégiques et les modifications apportées à ceux-ci; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation de la cote d'estime ou des immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions au titre d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre aptitude à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité à obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements d'entreprises; notre capacité à mettre en marché et à distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements classés comme disponibles à la vente; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties de respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les procédures judiciaires et réglementaires, y compris les audits fiscaux, les litiges fiscaux ou d'autres procédures semblables; notre aptitude à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre aptitude à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société à l'extérieur de l'Amérique du Nord; les acquisitions et notre capacité de les mener à terme; la modification d'éléments clés des systèmes d'infrastructure de la Société ou du public; les préoccupations environnementales; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation, et notre incapacité à retirer des liquidités de nos filiales.

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondées les déclarations prospectives sont présentés dans notre plus récent rapport intermédiaire, sous les rubriques « Mise à jour de la gestion du risque et des facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables », sous les rubriques « Gestion du risque », « Facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du Rapport de gestion dans notre rapport annuel le plus récent, ainsi qu'à la note « Gestion du risque » afférente aux états financiers consolidés de nos plus récents rapports annuel et intermédiaire et ailleurs dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Les déclarations prospectives figurant dans ce document sont, sauf indication contraire, énoncées à la date des présentes et présentées en vue d'aider les investisseurs et d'autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à réviser nos déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial de services financiers de premier plan, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. La Société fournit des conseils financiers et de l'assurance, et son secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs - Gestion de placements Manuvie - fournit des services aux particuliers, aux institutions et aux participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 31 mars 2021, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1,3 billion de dollars (1,0 billion de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,3 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias: Cheryl Holmes, Manuvie, 416 557-0945, [email protected]; Relations avec les investisseurs: Hung Ko, Manuvie, 416 806-9921, [email protected]

Liens connexes

http://www.manulife.com