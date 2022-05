Journée de reconnaissance policière - Un policier du Service de police de Laval honoré

QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'agent Louis-Yves Lessard a été honoré par le gouvernement lors de la cérémonie annuelle de reconnaissance policière tenue le 16 mai 2022 à l'École nationale de police du Québec. Il a reçu une Croix de bravoure pour avoir porté secours à plusieurs personnes lors d'un grave accident survenu sur l'autoroute 440 Ouest, le 5 août 2019.

C'est la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, qui lui a remis sa décoration. La cohorte 2022 compte 41 lauréats : 24 policiers et 17 citoyens.

« En portant secours à des personnes en difficulté, l'agent Lessard a donné tout son sens à l'engagement qu'il a pris en se joignant aux forces policières. C'est pour cette raison que nous reconnaissons son action héroïque aujourd'hui. Chaque jour, nos policiers répondent à des situations exceptionnelles. Ils doivent être prêts à tout, vigilants et perspicaces, en maîtrise de leurs actions et réactions. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je me souviens de cet accident de la route. Nous étions sur le qui-vive. La situation était particulièrement dangereuse avec ce camion dont le chargement de propane menaçait d'exploser. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur des agents de la trempe de M. Lessard qui n'hésitent pas à porter secours aux victimes en toutes circonstances. Au nom des gens de la région, je lui transmets l'expression d'une profonde reconnaissance pour son dévouement. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

9 Croix de bravoure, 15 Médailles pour action méritoire et 17 Citations d'honneur ont été remises par la ministre Geneviève Guilbault lors de la cérémonie du 16 mai 2022.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés dans les médias sociaux du ministère et sur son site Web.

Depuis 1972, 167 Croix de bravoure, 413 Médailles pour action méritoire, 34 Médailles de dévouement ainsi que 223 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec.

