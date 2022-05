Journée de reconnaissance policière - Trois policiers honorés pour avoir arrêté un tireur fou à Quaqtaq

QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le sergent Manuel Bourget de même que les agents Éric Pedneault et Francis Éthier-Skelhorn ont été honorés par le gouvernement lors de la cérémonie annuelle de reconnaissance policière tenue le 16 mai 2022, à l'École nationale de police du Québec. Les trois méritent une Croix de bravoure pour avoir réussi à arrêter un tireur fou après avoir été ses cibles et l'avoir pris en chasse tout en assurant la sécurité des gens du village de Quaqtaq.

C'est la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, qui leur a remis leurs décorations. La cohorte 2022 compte 41 lauréats : 24 policiers et 17 citoyens.

« Chaque jour, nos policiers répondent à des situations exceptionnelles. Ils doivent être prêts à tout, vigilants et perspicaces, en maîtrise de leurs actions et de leurs réactions. C'est un métier des plus exigeants qui nécessite d'être en forme, polyvalent et au courant des normes et règlements en vigueur là où il est exercé. Je remercie ces trois policiers d'avoir réussi à mettre un terme à cette chasse à l'homme armé, avec le souci de protéger la population en tout temps. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« On peut être fiers de ces trois policiers. Leur nouvelle affectation dans le Nord-du-Québec ne les a pas empêchés de se démarquer, et ce, dans des conditions qui ne leur étaient pas encore familières : froid, langue, lieux, etc. En notre nom à tous, je les félicite pour leur intervention sécuritaire et efficace. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

Faits saillants :

À propos des agents

Le sergent Manuel Bourget et l'agent Éric Pedneault, de la Sûreté du Québec - poste autoroutier de l'Estrie, s'étaient portés volontaires pour aller prêter main-forte au Corps de police régional Kativik et participaient à l'opération CERF dans le Grand Nord. Ils ont séjourné à Quaqtaq du 14 novembre au 6 décembre 2019.

L'agent Francis Éthier-Skelhorn venait d'arriver dans la communauté de Quaqtaq. Son affectation datait du 1er novembre 2019.

À propos de la cérémonie de reconnaissance

9 Croix de bravoure, 15 Médailles pour action méritoire et 17 Citations d'honneur ont été remises par la ministre Geneviève Guilbault lors de la cérémonie du 16 mai dernier.

bravoure, 15 Médailles pour action méritoire et 17 Citations d'honneur ont été remises par la ministre Geneviève Guilbault lors de la cérémonie du 16 mai dernier. Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires prises lors des cérémonies locales sont diffusés dans les médias sociaux du ministère, de même que sur son site Web.

Depuis 1972, 167 Croix de bravoure, 413 Médailles pour action méritoire, 34 Médailles de dévouement ainsi que 223 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec.

