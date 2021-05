Journée de reconnaissance policière - Quatre policiers et deux citoyens de Montréal reçoivent les honneurs

/CNW/ - Quatre policiers du Service de police de la Ville de Montréal ainsi que deux citoyens ont été honorés pour avoir porté secours ou exercé leur devoir dans des circonstances parfois périlleuses. En raison du contexte particulier de la pandémie, c'est par le biais de cérémonies locales et privées que les récipiendaires ont reçu leurs reconnaissances.

QUÉBEC, le 10 mai 2021 Ces cérémonies ont permis d'honorer officiellement les actes de civisme ou d'héroïsme des lauréats de 2019 et de 2020. Rappelons qu'en 2019, la 12e Journée de reconnaissance policière avait été reportée en raison des inondations printanières majeures, et qu'en 2020, la 13e l'avait été pour cause de pandémie.

Citation :

« Chaque jour, nos policiers travaillent pour assurer à nos communautés des milieux de vie sécuritaires et agréables, parfois au péril de leur propre vie. Ce qu'ils accomplissent mérite notre respect et notre plus profonde gratitude. Je félicite nos policiers et nos citoyens que nous honorons aujourd'hui pour les gestes de bravoure qu'ils ont posés. Ils ont fait preuve d'altruisme, et ces distinctions sont l'occasion pour votre gouvernement de souligner officiellement leurs actes héroïques. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Capitale-Nationale

« Des personnes courageuses sont honorées, car elles ont posé les gestes qu'il fallait auprès de personnes en danger. Je salue ainsi les membres du Service de police de la Ville de Montréal qui ont démontré, par leur bravoure, qu'ils ont à cœur la sécurité de leurs concitoyens. Il faut aussi souligner l'importante contribution de citoyens qui ont agi par pur altruisme. Ces personnes sont inspirantes pour la métropole et tout le Québec. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

18 Croix de bravoure, 37 Médailles pour action méritoire et 9 Citations d'honneur ont été remises au cours de cérémonies locales pour honorer les lauréats de 2019 et de 2020 de la Journée de reconnaissance policière.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires prises lors des cérémonies locales sont diffusés dans les médias sociaux du ministère, de même que sur son site Web.

Depuis 1972, 158 Croix de bravoure, 398 Médailles pour action méritoire, 34 Médailles de dévouement ainsi que 206 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec.

Annexe

Service de police de la Ville de Montréal

16 février 2018

Croix de la bravoure

Agent Anthony Chartrand

Agent Alexandre Provençal-Gonthier

Ces policiers ont été honorés pour avoir arrêté un homme dangereux recherché par la police et avoir protégé la vie d'une citoyenne prise en otage par ce dernier.

Service de police de la Ville de Montréal

31 août 2019

Médaille pour action méritoire

Agente Sylvie Lemay

Agente Linda Morin

Ces policières ont été honorées pour avoir secouru une femme qui s'était volontairement mise en danger, par témérité, en allant nager en pleine nuit dans la rivière des Prairies.

Citation d'honneur

Jean Allard

Ce citoyen a été honoré pour avoir apporté, sans hésiter, son aide aux deux agentes afin de sauver une femme de la noyade.

Ville de Montréal

12 novembre 2019

Citation d'honneur

Érick Marciano

Ce citoyen a été honoré pour avoir protégé la vie de plusieurs piétons, à une intersection très achalandée du centre-ville de Montréal, et ce, en mettant sa propre sécurité en péril.

