Journée de reconnaissance policière Centre-du-Québec : deux policiers et un citoyen honorés

QUÉBEC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les agents de la Sûreté du Québec Jason Boucher et Manon Fréchette ont reçu la Médaille pour action méritoire, alors que le geste héroïque d'un citoyen, M. Jimmy Ouellette, lui a valu une Citation d'honneur. En raison du contexte particulier de la pandémie, c'est par le biais de cérémonies locales et privées que les récipiendaires ont obtenu leurs décorations.

Ces cérémonies ont permis d'honorer officiellement les actes de civisme ou d'héroïsme des lauréats de 2019 et de 2020. Rappelons qu'en 2019, la 12e Journée de reconnaissance policière avait été reportée en raison des inondations printanières majeures, et qu'en 2020, la 13e l'avait été pour cause de pandémie.

« Chaque jour, nos policiers travaillent pour assurer à nos communautés des milieux de vie sécuritaires et agréables, parfois au péril de leur propre vie. Ce qu'ils accomplissent mérite notre respect et notre plus profonde gratitude. Je félicite nos policiers et nos citoyens que nous honorons aujourd'hui pour les gestes de bravoure qu'ils ont posés. Ils ont fait preuve d'altruisme, et ces distinctions sont l'occasion pour votre gouvernement de souligner officiellement leurs actes héroïques. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La Sûreté du Québec peut être fière de compter dans ses rangs des agents aussi dévoués et courageux que Jason Boucher et Manon Fréchette. Pour sauver la vie d'un homme, ils n'ont pas hésité à mettre la leur en danger. Il importe aussi de souligner l'altruisme et la bravoure de M. Jimmy Ouellette. Ces trois héros du quotidien font la fierté de notre région et sont une source d'inspiration. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

18 Croix de bravoure, 37 Médailles pour action méritoire et 9 Citations d'honneur ont été remises au cours de cérémonies locales pour honorer les lauréats de 2019 et de 2020 de la Journée de reconnaissance policière.

Depuis 1972, 158 Croix de bravoure, 398 Médailles pour action méritoire, 34 Médailles de dévouement ainsi que 206 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec.

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/decorations-citations.html

Sûreté du Québec - MRC de Nicolet-Yamaska

26 août 2018

Médaille pour action méritoire

Agent Jason Boucher

Agente Manon Fréchette

Les agents ont été honorés pour avoir sauvé de la noyade un homme qui souhaitait mettre fin à ses jours en se jetant dans la rivière Saint-François.

MRC d'Arthabaska

4 décembre 2019

Citation d'honneur

M. Jimmy Ouellette

Ce citoyen a été honoré pour avoir porté secours aux trois occupants d'un véhicule qui venait d'effectuer plusieurs tonneaux avant de finir sa course dans le fossé. Il a réussi à évacuer seul les victimes alors que les flammes naissantes mettaient leur vie en péril.

