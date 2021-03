Journée de reconnaissance des conducteurs et travailleurs du transport collectif - Un merci spécial aux employés d'exo

MONTRÉAL, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - En cette journée de reconnaissance des conducteurs et travailleurs du transport collectif, c'est l'occasion de souligner le dévouement, le professionnalisme et toute l'importance du travail des employés œuvrant dans le transport collectif, en particulier ceux des équipes d'exo.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19 déclarée en mars 2020, exo est demeuré opérationnel. Ses équipes n'ont ménagé aucun effort pour accueillir la clientèle en toute sécurité dans les autobus, trains et taxis: pour plus de confort et de sécurité, des mesures de prévention additionnelles ont été instaurées par exo, une campagne de sensibilisation sur l'importance d'adopter les bons gestes d'hygiène et de protection est toujours en cours auprès de la clientèle, en plus du déploiement graduel des données d'achalandage en temps réel dans les services permettant de mieux planifier les déplacements.

« C'est pour moi une grande source de fierté d'appartenir à une communauté professionnelle aussi engagée dans sa mission. Nos employés de 1re ligne ont la force et le courage d'être fidèles au poste et d'effectuer des milliers de déplacements sécuritaires quotidiennement pour assurer la mobilité de tous, particulièrement des personnes qui œuvrent dans les services essentiels », affirme Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

À tous les chauffeurs d'autobus et de transport adapté, opérateurs de train, inspecteurs et surveillants sur le réseau, agents au service à la clientèle, mécaniciens, responsables de l'entretien et autres travailleurs du transport collectif qui jouent un rôle tout aussi important en arrière-scène pour soutenir les employés de 1re ligne, exo vous dis un grand MERCI. #MerciTransportCollectif

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

