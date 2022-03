OTTAWA, ON, le 7 mars 2022 /CNW/ - En cette Journée de la santé mentale des Noirs, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) met en lumière la nécessité d'approfondir les connaissances sur l'usage de cannabis et la santé mentale dans les communautés noires du Canada.

Parler de l'usage de cannabis et de la santé mentale dans les communautés noires, c'est aussi discuter de racisme systémique et des autres problèmes structurels dans la société canadienne.

La légalisation du cannabis a révélé plusieurs lacunes dans la recherche sur le lien entre l'usage de cannabis et la santé mentale. Khadisha Thornhill, cofondatrice de l'organisme Afro Cannada Budsistas, souligne comment les chercheurs ont oublié « les communautés marginalisées et racialisées qui étaient les plus touchées par l'application de la loi qui prohibait l'usage de cannabis, particulièrement en ce qui concerne la sensibilisation et la déconstruction de la stigmatisation ».

Khadisha Thornhill est toutefois d'avis qu'au fil des efforts investis pour donner du pouvoir aux communautés et éclaircir le lien entre l'usage de cannabis et la santé mentale, ces lacunes sont graduellement comblées. « Nous devons remettre en question la méfiance historique face au gouvernement et aux forces de l'ordre afin de donner l'occasion aux communautés noires et autochtones de faire enfin entendre leur voix et leur savoir expérientiel. »

Le rapport de la CSMC, Amplifier l'expérience des personnes noires dans la recherche sur le cannabis et la santé mentale, insiste sur la nécessité d'acquérir des connaissances approfondies sur la santé mentale, l'usage de cannabis et les communautés noires et de créer des projets de recherche en collaboration avec ces communautés, et non sans elles, et leur permettre d'y participer à titre de partenaires à parts égales.

« Ces travaux marquent une avancée majeure, particulièrement dans leur inclusion des points de vue des personnes noires sur des questions qui touchent leurs communautés depuis des décennies, indique Akwasi Owusu-Bempah, professeur adjoint de sociologie à l'Université de Toronto. Non seulement ils font ressortir les connaissances que nous devons élargir, mais aussi la démarche que nous devons suivre, c'est-à-dire faire appel aux expériences personnelles vécues par les membres des communautés noires et nous assurer que celles-ci sont des partenaires à égalité de parts dans tous les aspects de la recherche, de la sensibilisation et des politiques. »

Thèmes émergents

Il n'y a pas qu'une seule communauté noire : elles sont nombreuses.

Le lien entre l'usage de cannabis et la santé mentale dans les communautés noires est indissociable du racisme systémique, de la violence structurelle et des traumatismes liés à la criminalisation et à la stigmatisation.

Il existe peu de recherches et d'informations publiques crédibles sur le cannabis et son lien avec la santé mentale, tant dans la population générale que les communautés noires.

Le Canada doit tenir compte de la race et des facteurs intersectionnels dans son approche à l'égard des données sur le cannabis et la santé mentale.

« En cette Journée de la santé mentale des Noirs, la CSMC met l'accent sur la nécessité de mener des recherches sur l'usage de cannabis en tenant compte du contexte culturel, de donner aux chercheurs noirs les moyens de réaliser des recherches, et de valider l'expérience personnelle et le savoir expérientiel en matière d'usage de cannabis et de santé mentale », a affirmé Ed Mantler, vice-président, Programmes et priorités à la CSMC.

Faits en bref

En 2018, la CSMC a reçu des fonds de Santé Canada afin d'étudier le lien entre l'usage de cannabis et la santé mentale.

Entre décembre 2020 et avril 2021, la CSMC a organisé une série de dialogues virtuels visant à explorer les défis et les possibilités dans le domaine de la santé mentale et de l'usage de cannabis au sein des communautés noires.

Les principales constatations et recommandations contenues dans le rapport feront l'objet de plus amples discussions lors d'une réunion virtuelle qui sera animée par M. Owusu-Bempah.

SOURCE Commission de la santé mentale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Commission de la santé mentale du Canada, 613 683-3748, [email protected]