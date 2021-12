Journée de la construction - Qualité de construction et inspections obligatoires : l'APCHQ salue le leadership de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

MONTRÉAL, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) tient à saluer le leadership de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, qui a amorcé hier un travail d'échange et de collaboration avec les partenaires de l'habitation en matière d'amélioration de la qualité de construction au Québec.

L'APCHQ considère qu'en engageant une telle discussion, la ministre pose de nouvelles bases pour la crédibilité de l'industrie et l'amélioration de la qualité de construction. L'Association constate l'engagement de toutes les parties prenantes envers la santé de l'industrie, et souhaite que le forum créé aujourd'hui puisse demeurer comme lieu de concertation permanent.

« L'ensemble des partenaires de l'industrie de l'habitation regarde dans la même direction, avec le même but, le consensus est là. Nous sommes d'avis que les discussions doivent se poursuivre pour déterminer les moyens à mettre en place. Partageons les efforts et unissons nos forces respectives », indique Luc Bélanger, président-directeur général de l'APCHQ.

Parler des vrais défis de l'industrie

Le premier défi à relever est d'assurer la compétence des entrepreneurs. L'APCHQ recommande d'instaurer un régime de formation continue obligatoire pour l'ensemble des entrepreneurs et non seulement les entrepreneurs généraux et les membres des corporations. De plus, l'Association considère qu'il faut également une formation initiale obligatoire avant l'obtention d'une licence.

« C'est comme un permis de conduire. Nous trouvons tout à fait raisonnable d'obliger les gens à suivre un cours avant de se présenter à l'examen de conduite. Il devrait en être de même dans l'industrie de la construction », illustre Luc Bélanger.

Ensuite, la surveillance et les garanties

L'APCHQ appuie l'idée d'inspecter davantage les constructions, mais estime que l'industrie doit d'abord dresser un portrait de la situation véritable et faire consensus sur les points précis qui doivent être mieux vérifiés. Ce consensus d'industrie est nécessaire pour établir un « cahier de charge de l'inspection » et inviter différents acteurs à fournir leurs services.

« En effet, pour l'APCHQ, aucune institution à elle seule ne peut prendre en charge les inspections. Il y a tout simplement trop de chantiers. Alors, il faut voir ceci comme un effort partagé », précise Luc Bélanger.

Les firmes privées, les associations, les professionnels doivent pouvoir offrir leurs services. Le résultat doit être efficace, c'est-à-dire que les bonnes inspections doivent être réalisées au bon moment, par des ressources compétentes et sans dédoublements.

Quant aux garanties, qui arrivent en fin de processus, l'APCHQ estime depuis longtemps que les consommateurs doivent pouvoir bénéficier de protections équivalentes, peu importe qu'ils s'intéressent à une maison unifamiliale ou à un condo au 15e étage d'un immeuble.

Encore une fois, l'APCHQ estime qu'il ne faut pas faire l'économie des études appropriées pour déterminer le régime souhaitable et les options permettant d'arriver au meilleur régime de protection aux meilleures conditions. D'autres juridictions, dont l'Ontario, ont évalué différents modèles. Pour l'APCHQ, un système de garanties ouvert à la compétition entre différents acteurs - bien encadrés par l'État - est l'une des options à étudier sérieusement.

« Les enjeux sont grands, nous considérons que l'industrie est capable de les aborder de façon responsable et de travailler en collaboration avec le gouvernement », conclut Luc Bélanger.

En matière d'amélioration de la qualité de construction, l'APCHQ considère que le Québec est sur la bonne voie. L'Association souhaite contribuer aux réflexions et aux efforts collectifs et elle offre, en ce sens, son entière collaboration au gouvernement et aux partenaires de l'industrie pour soutenir leur mise en place.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 19 000 entreprises membres réunies au sein de 13 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, en santé et sécurité du travail, de relations du travail et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 500 employeurs du secteur résidentiel.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Renseignements: Émilie Hermitte, Conseillère en communications et en relations publiques, Cell. : 514 237-7096, [email protected]