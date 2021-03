WENDAKE, QC, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - En cette Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) joignent leurs voix pour rendre hommage aux personnes qui nous ont quittés et pour transmettre leurs plus sincères condoléances aux familles et aux communautés endeuillées.

Les deux organismes souhaitent également profiter de cette occasion pour souligner la mobilisation exemplaire des Premières Nations pendant la pandémie ainsi que l'apport incommensurable des travailleurs essentiels. Combinés aux mesures de sécurité mises en place par les gouvernements des Premières Nations, ces efforts auront permis de limiter efficacement la propagation du virus au sein des communautés.

« Les statistiques parlent d'elles-mêmes : nos actions ont porté fruit et ont permis de protéger nos populations et leur santé. Malheureusement, en dépit de tous nos efforts, nous avons perdu 11 frères et sœurs, notamment des aînés. Véritables porteurs de savoirs traditionnels, la contribution des aînés à nos sociétés est colossale. Leur perte a d'importantes répercussions, autant sur notre culture que sur notre histoire », a souligné Derek Montour, président du conseil d'administration de la CSSSPNQL.

« Aujourd'hui, nous souhaitons exprimer notre solidarité dans cette lutte que nous menons tous de front depuis maintenant un an. Bien que nous ayons appris plusieurs leçons qui sauront guider nos actions dans des circonstances aussi inattendues que drastiques, la perte d'êtres chers demeure toujours une douleur que nous partageons collectivement. Offrons-leur aujourd'hui une pensée en respect de leur mémoire », a déclaré Ghislain Picard, chef de l'APNQL.

Diffusion en direct

Une cérémonie organisée par le gouvernement du Québec, en hommage aux victimes de la COVID-19, aura lieu, entre 12 h et 13 h, sur le parvis de l'hôtel du Parlement. Elle sera diffusée sur la page Facebook du premier ministre ainsi qu'à la télévision. Le chef Jean-Charles Piétacho, de la communauté d'Ekuanitshit, fera partie des personnes invitées. Une cérémonie de commémoration aura également lieu à Montréal, à Place Vauquelin, à laquelle le Mohawk Council of Kahnawake sera représenté par la cheffe Gina Deer, qui participera également au nom de l'APNQL.

Quelques données depuis le début de la pandémie de la COVID-19 chez les Premières Nations au Québec (en date du 9 mars 2021)

Cas confirmés : 564

Communautés touchées : 27

Décès : 11

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador est un organisme à but non lucratif qui accompagne les Premières Nations au Québec dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d'autodétermination.

