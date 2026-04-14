Journée d'Action Contre les Surdoses (JACS) 2026

Hausse des surdoses, recul des politiques

TIOHTIA:KE (MONTRÉAL), QC, le 14 avril 2026 /CNW/ - Le 14 avril 2026 marquera les 10 ans de la déclaration d'état d'urgence de santé publique en Colombie-Britannique liée à la crise des surdoses. Une décennie plus tard, la situation ne s'est pas améliorée : les substances demeurent contaminées, les décès augmentent, et les personnes utilisatrices de drogues continuent d'être criminalisées. Malgré les appels répétés des organismes communautaires, les gouvernements persistent dans des approches répressives qui ont démontré leur échec.

Les reculs politiques sont nombreux :

Projet de loi 103 au Québec , qui renforce la criminalisation et fragilise les services communautaires;





, qui renforce la criminalisation et fragilise les services communautaires; Fin du projet pilote de décriminalisation en Colombie-Britannique , malgré des résultats encourageants pour la santé publique;





, malgré des résultats encourageants pour la santé publique; Retrait du financement des Services de Consommation Supervisée en Ontario.





des Services de Consommation Supervisée en Ontario. Retour forcé vers des traitements basés sur l'abstinence dans certaines provinces, au détriment des approches fondées sur les droits humains et les données probantes.

Selon Rémi Pelletier, responsable de la mobilisation à l'AQPSUD et porte-parole pour la journée ; « Les personnes utilisatrices de substances psychoactives sont en train de perdre espoir. Elles se sentent abandonnés : Abandonnés par les politiques, le système de santé, la justice, nos quartiers… mais jamais par les surdoses. »

Rassemblement à Montréal - 14 avril 2026 à 14h

La Journée d'action contre les surdoses aura lieu le mardi 14 avril à 14h, au coin De Lorimier et Ste-Catherine, à deux pas du métro Papineau.

Le rassemblement comprendra :

des prises de parole de personnes concernées, de proches et d'organismes partenaires;





de personnes concernées, de proches et d'organismes partenaires; une action symbolique : des étiquettes de coroner seront attachées en mémoire des personnes décédées par surdose, où chacun pourra inscrire un nom.

Nous invitons la population à venir en grand nombre, avec bannières et pancartes.

Nos revendications

Dans la continuité des demandes formulées en 2025 -- notamment « un approvisionnement sécuritaire et régulé » et « la décriminalisation immédiate des personnes utilisatrices de drogues » -- nous réaffirmons que les solutions existent, mais qu'elles nécessitent un courage politique immédiat.

Nous exigeons :

un approvisionnement sécuritaire et régulé;





et régulé; la décriminalisation complète des personnes utilisatrices de drogues;





des personnes utilisatrices de drogues; le renforcement des services de réduction des méfaits ;





; un financement stable et adéquat pour les organismes communautaires;





pour les organismes communautaires; la fin de la stigmatisation sociale, médicale et institutionnelle;

Rien à notre sujet sans nous.

La JACS 2026 est organisée par l'AQPSUD, en collaboration avec l'ADDICQ et ses organismes partenaires en réduction des méfaits.

SOURCE AQPSUD

Contacts presse : Chantal Montmorency, Directrice générale, AQPSUD, 438-935-8330, [email protected] ; Rémi Pelletier, Responsable de la mobilisation, AQPSUD, 438-373-3417, [email protected]