Journée Bernard-Landry le 6 novembre : Un hommage à l'homme qui a pensé, hier, à créer les emplois d'aujourd'hui

MONTRÉAL, le 6 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Cercle des ami(e)s de Bernard Landry tient ce samedi 6 novembre de 13h à 17h la seconde édition de la Journée Bernard-Landry au Centre Phi, à Montréal. L'événement coïncide avec le troisième anniversaire du décès de celui qui fut le 28e premier ministre du Québec.

Afin de souligner son immense legs, on y présentera une programmation autour de deux milieux pour lesquels Bernard Landry a joué un rôle majeur : le secteur économique des jeux vidéo et la création culturelle.

« La Journée Bernard-Landry vise à intéresser les Québécois de tous les âges à l'immense héritage que ce visionnaire a laissé au Québec en 50 ans de vie publique, dit Jean-Yves Duthel, secrétaire général du Cercle. Cet homme d'action nous a légué une économie prospère, avant-gardiste et créatrice d'emplois pour une jeunesse qui ne l'a pourtant guère connu. Souverainiste, humaniste et progressiste, Bernard Landry a donc marqué de son empreinte notre économie, mais aussi notre culture, qu'il trouvait primordiale. »

Regard sur un homme et son legs

Au programme : allocutions, entrevues et table ronde sur l'héritage de Bernard Landry, l'essor important qu'il a procuré à ces deux domaines et ce qu'ils représentent aujourd'hui. Parmi les participants, notons François Legault (premier ministre du Québec), Pierre Fitzgibbon (ministre québécois de l'Économie et de l'Innovation, et du Développement économique régional), Pierre-Karl Péladeau (président et chef de la direction de Québecor) et Francis Baillet (vice-président, affaires corporatives, d'Ubisoft).

On y remet aussi le Prix culturel de la francophilie Bernard-Landry à Jean-François Payette, enseignant universitaire, politologue, chercheur, essayiste et auteur. Ses recherches portent principalement sur les relations internationales, le nationalisme, la question arctique, la francophonie internationale et la pensée et l'œuvre d'Albert Camus.

Créé à Paris par Hélène Tirole (fondatrice de l'organisme culturel Le mot dans tous ses arts) et parrainé par l'académicien Dany Laferrière, ce prix, à sa seconde édition, salue le vainqueur pour l'entièreté de ses publications mettant en valeur la langue française, son développement et sa défense ainsi des qualités universelles de rayonnement humaniste international.

Des jeunes créateurs récompensés

Les bourses des Grands Prix de la relève - Prix Bernard-Landry y sont aussi attribuées. Elles honorent des créateurs de moins de 40 ans dans la conception de jeux vidéo et la création en culture avec deux récompenses de 5000 $ chacune. La bourse vidéoludique est octroyée à Olivier Leclair pour le jeu La vallée qui murmure, conçu par son entreprise, Studio chien d'or, spécialisée dans les jeux mettant en relief l'identité québécoise et son patrimoine culturel.

Quant à la bourse de création en culture, elle est attribuée à Paul Kawczak pour son roman Ténèbre, publié par les Éditions La Peuplade. Cet auteur français s'est installé au Québec en 2011 pour une année de doctorat à l'Université du Québec à Chicoutimi, puis a choisi de s'établir en permanence chez nous.

Organisée et produite par la firme montréalaise Productions Kaliko, la Journée Bernard-Landry est animée par Annie-Soleil Proteau.

Merci à nos grands partenaires Québecor, Ubisoft, la Fondation Chopin-Péladeau, La Capitale Assurance et services financiers ainsi qu'à nos partenaires Game Seer, La Guilde du jeu vidéo du Québec, le Bloc québécois et notre partenaire de soutien Montréal international, tous essentiels à une telle journée.

À propos du Cercle des ami(e)s de Bernard Landry

Le Cercle des ami(e)s de Bernard Landry perpétue la mémoire de Bernard Landry par la toponymie, des interventions publiques, des forums et conférences ainsi que la remise de bourses à des jeunes Québécois de la relève.

À propos des Productions Kaliko

Productions Kaliko se spécialise en production et en promotion d'expériences événementielles pour le jeu vidéo. Sa mission comprend l'organisation d'événements tels que MEGAMIGS, JamNATION et La Caravane, la promotion de produits vidéoludiques et une étroite collaboration avec les studios indépendants pour mettre en valeur leurs projets.

SOURCE Cercle des ami(e)s de Bernard Landry

Renseignements: Relations médias: Julie Gagnon Communications, 514 713-4381, [email protected]