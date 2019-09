TORONTO, le 27 sept. 2019 /CNW/ - Journalistes pour les droits humains (JDH) annonce le lancement de son dernier programme intitulé "Lutter contre la désinformation par le renforcement des médias et l'état de préparation des citoyens au Canada".

Le projet, d'une durée de neuf mois, formera les journalistes professionnels et le grand public aux stratégies pour identifier, tracer et exposer les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. Le projet est financé par l'Initiative de citoyenneté numérique de Patrimoine canadien, qui vise à promouvoir les programmes de connaissance numérique, médiatique et civique afin de renforcer la résilience des citoyens face à la désinformation en ligne. (Veuillez noter: Patrimoine Canada n'a aucune influence ni aucun mot à dire sur les matériels pédagogiques ou le contenu éditorial produit à la suite de ce programme.)

Les objectifs du programme sont doubles. Premièrement, le projet augmentera la capacité des journalistes à reconnaître et à exposer les campagnes de manipulation sur les médias sociaux, à tracer et documenter les attaques sur les médias sociaux, et à lutter directement contre la désinformation. Deuxièmement, le projet visera à améliorer les compétences numériques et les connaissances médiatiques du public canadien pour qu'il puisse évaluer d'un œil critique les reportages en ligne, reconnaître l'exploitation malveillante et avoir accès à des outils permettant d'éviter les manipulations en ligne. Tous les outils et ressources développés dans le cadre du projet seront archivés et partagés sur une plate-forme en ligne pour un accès et une utilisation généralisés. JDH travaillera avec 300 journalistes et 500 membres du grand public sur ce projet.

"Journalistes pour les droits humains est ravie de lancer ce projet avec Patrimoine Canada pour lutter contre la désinformation au Canada", a déclaré Rachel Pulfer, directrice générale de Journalistes pour les droits humains. "Le projet servira à outiller les journalistes et les citoyens pour qu'ils puissent mieux reconnaître, tracer et exposer les campagnes de désinformation en ligne."

Craig Silverman de BuzzFeed News, un Canadien parmi les principaux experts mondiaux en désinformation et manipulation des médias, et Taylor Gunn, président de CIVIX, une organisation caritative dédiée au renforcement de la démocratie par l'éducation civique qui effectue un travail de pionnier dans le domaine numérique et d'information, seront associés au projet dans le développement des ressources.

"Les journalistes canadiens jouent un rôle important dans la lutte contre la propagation et l'enracinement des informations fausses et trompeuses. Je suis ravi de travailler avec JDH pour former les journalistes dans les salles de rédaction, grandes et petites, afin de les aider à détecter la désinformation, à comprendre comment les médias sociaux peuvent être manipulés et à utiliser leurs compétences pour créer un public plus informé", a déclaré Silverman.

"Ces deux dernières années, CIVIX a consulté des experts du monde entier pour mettre au point des outils d'alphabétisation numérique à l'intention des éducateurs. Ces outils ont été une réussite dans les écoles, cependant les habitudes et les compétences d'une citoyenneté informée s'appliquent à tous. Nous avons hâte de contribuer nos ressources à ce projet crucial ", a déclaré Gunn.

Lutter contre la désinformation par le renforcement des médias et l'état de préparation des citoyens au Canada est la réponse de JDH à la stratégie du gouvernement du Canada pour protéger nos processus démocratiques contre les menaces d'ingérence étrangère.

Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques, a déclaré en janvier 2019 que "la meilleure défense du Canada contre les menaces à la démocratie demeure un public engagé et informé. En développant leurs compétences, les Canadiens peuvent mieux comprendre les pratiques trompeuses en ligne, reconnaître la désinformation et être moins susceptibles de se faire manipuler sur Internet."

JDH lancera deux appels à candidatures pour permettre les Canadiens à participer directement à ce projet. Le premier appellera les journalistes à présenter leur candidature pour assister à une conférence nationale qui se tiendra cet automne et qui formera des formateurs en journalisme à la désinformation. Le deuxième ciblera les individus qui sont intéressés à former les membres de la communauté aux techniques d'identification et de la lutte contre la désinformation.

Pour plus d'informations sur la participation au programme, veuillez contacter participate@jhr.ca avec des Désinformation dans la ligne d'objet.

À propos de l'organisation Journalists for Human Rights

Journalists for Human Rights (JHR) forme des journalistes à travers le monde pour couvrir des questions relatives aux droits de la personne de façon éthique et objective. En 17 ans, l'organisation JHR, basée au Canada, a travaillé en collaboration avec plus de 16,000 journalistes dans plus de 29 pays, affectant la vie d'environ 65 millions de personnes. JHR gère actuellement des programmes sectoriels en République Démocratique du Congo, en Syrie, au Soudan du Sud, au Mali, en Jordanie. L'organisation travaille également sur des projets avec des communautés autochtones au Canada. Pour toutes informations additionnelles concernant l'organisation, veuillez visiter le site www.jhr.ca .

