Journalistes pigistes recherchés

QUÉBEC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Journal de Québec, le plus important quotidien à Québec et dans l'Est du Québec, est à la recherche de journalistes pigistes dans les régions de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay--Lac-Saint-Jean.

Ces collaborateurs doivent être en mesure de couvrir des événements d'actualité régionale d'intérêt national (faits divers, nouvelles judiciaires et générales, etc.), en plus de proposer régulièrement des sujets de reportages à valeur ajoutée, susceptibles d'intéresser les lecteurs du Journal de Québec.

Vous êtes passionné d'information ? Vous êtes créatif et maîtrisez les principes de l'écriture journalistique ? Vous êtes disponible et fébrile à l'idée de joindre l'une des équipes les plus dynamiques en information au Québec ?

Ce défi est peut-être pour vous! Envoyez votre curriculum vitae et des exemples de reportages que vous avez écrits à l'attention de Lorraine Bowles, adjointe administrative au rédacteur en chef, à l'adresse suivante : lorraine.bowles@quebecormedia.com

Renseignements: Le Journal de Québec, (418) 683-1573, lorraine.bowles@quebecormedia.com

