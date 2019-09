Journaliste temporaire recherché au Journal de Québec

QUÉBEC, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Journal de Québec, le plus important quotidien à Québec et dans l'Est du Québec, est à la recherche d'un(e) journaliste temporaire, disponible entre deux et trois jours par semaine incluant les fins de semaine, de jour comme de soir, afin de combler certains quarts de travail au cours des prochains mois.

Vous pourriez être un(e) candidat(e) intéressant(e) si vous répondez aux critères suivants:

sens de la nouvelle

créativité et originalité

bonne connaissance des principes journalistiques

capacité de travailler sous pression

grande disponibilité et flexibilité

capacité de travailler en équipe

capacité de faire de la photographie d'actualité

Compte tenu de la nature des quarts de travail disponibles, la priorité sera accordée aux journalistes comptant déjà de l'expérience en presse écrite et aux étudiants inscrits dans un programme menant au journalisme (ex.: ATM, baccalauréat en communication profil journalisme, etc.)

Si le défi vous intéresse, envoyez votre CV ainsi que des exemples de textes d'actualité que vous avez récemment publié à l'attention de Lorraine Bowles, adjointe administrative à l'éditeur et rédacteur en chef, à l'adresse suivante : lorraine.bowles@quebecormedia.com d'ici au lundi 16 septembre prochain.

Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

Renseignements: Le Journal de Québec, (418 683-1573, lorraine.bowles@quebecormedia.com

