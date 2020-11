Jour du Souvenir - Les gouvernements du Québec et du Canada dévoilent les nouveaux panneaux de la route de la Bravoure, à Québec

Québec, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Défense nationale, l'honorable Harjit Singh Sajjan, et le ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel, sont fiers d'annoncer aujourd'hui l'apposition officielle du ruban jaune commémoratif Appuyons nos troupes sur les panneaux routiers désignant la route de la Bravoure, à Québec.

Ce symbole est officiellement reconnu par le ministère de la Défense nationale et vise notamment à souligner l'apport des personnes ayant servi et celles encore actives au sein des Forces armées canadiennes.

Les nouveaux panneaux sont situés à l'extrémité sud de la route de la Bravoure, soit à l'intersection de l'autoroute Henri-IV (autoroute 573), en direction nord, et de l'avenue Industrielle, ainsi qu'à l'extrémité nord, au carrefour de la route 369 et des rues Vanier et Rochon.

Citations

« L'addition du ruban sur la route de la Bravoure est un acte de commémoration et honore les Québécoises et Québécois qui ont participé aux guerres à travers l'histoire avec leurs consœurs et confrères. Ce geste arrive au moment où, en tant que nation, nous nous souvenons du sacrifice et honorons, lors de la Semaine des vétérans, le service de ceux qui sont morts pour notre liberté - et c'est exactement ce que signifie l'ajout de ce ruban. Je sais que tous ceux et celles qui emprunteront cette autoroute auront une pensée pour nos soldats tombés au combat. »

L'honorable Harjit Singh Sajjan, ministre de la Défense nationale du Canada

« C'est un réel honneur pour notre gouvernement de réitérer et de renforcer notre appui envers les troupes des Forces armées canadiennes ainsi que leur famille, avec l'ajout de ce ruban qui est grandement significatif. Ce pictogramme vient accentuer la valeur symbolique déjà associée à la route de la Bravoure et se veut le reflet sincère de notre soutien et de notre profonde reconnaissance envers ces personnes, notamment les Québécoises et les Québécois, qui servent notre pays. »

M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« J'unis ma voix à celles du ministre Harjit Singh Sajjan et de mon collègue, François Bonnardel, pour souligner ce nouveau geste de reconnaissance afin d'honorer la contribution historique des Québécoises et des Québécois dans les rangs des Forces armées canadiennes. Le toponyme officiel route de la Bravoure et l'ajout de ce ruban jaune commémoratif sur les panneaux routiers mettent en lumière tout le courage dont font preuve nos militaires lors de leurs différentes missions. »

M. Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et député de La Peltrie

Faits saillants

La route de la Bravoure est une section de route comprise entre l'intersection de l'autoroute Henri-IV (autoroute 573) et de l'avenue Industrielle, à Québec, et les rues Vanier et Rochon, à Shannon.

et Rochon, à Shannon. Cette section, d'une longueur de 8,5 kilomètres, mène notamment à la base militaire de Valcartier .

. Le nom route de la Bravoure est associé à ce tronçon depuis le mois de mai 2012, à la suite d'une suggestion du député Gérard Deltell qui avait adressé une demande à la Commission de toponymie du Québec afin que soit modifié le nom de la route.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

Site Web : Défense nationale

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Byrne Furlong, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Défense nationale, Tél. : 613 996-3100; Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, Tél. : 613 996-2353, Adresse courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724