Jour du Souvenir - La Mission Old Brewery multiplie les efforts pour sortir les anciens combattants de la rue

MONTRÉAL, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Forte du succès de son programme de logement abordable Les Sentinelles de rue destiné aux anciens combattants sans-abri ou en logement précaire, la Mission Old Brewery a lancé des initiatives ciblant ce groupe spécifique de personnes.

« Personne ne devrait vivre sans un toit au-dessus de sa tête, encore moins ceux qui ont servi dans les Forces armées canadiennes, souligne Matthew Pearce, président et chef de la direction de la Mission. Bien qu'environ 2 % de nos clients soient des anciens combattants, nous avons remarqué que plusieurs d'entre eux ont besoin de services spécialisés pour pouvoir surmonter des années de traumatismes et de vie dans la rue. Nos anciens soldats méritent mieux que cela. » Monsieur Pearce rappelle que la plupart des anciens combattants sans-abri sont aux prises avec des problèmes de stress post-traumatique, de dépression et de toxicomanie.

Un programme inédit

Au cours de la dernière année, la Mission a mis sur pied le programme Opération chez toit qui s'adresse spécifiquement aux anciens combattants qui ont besoin d'une aide supplémentaire pour stabiliser leur situation. Le programme leur offre un endroit désigné au Pavillon Webster de la Mission où ils peuvent séjourner et recevoir un soutien et de l'accompagnement intensifs avant de passer au programme Les Sentinelles.

Également, le département de recherche de la Mission Old Brewery mène actuellement une étude sur les anciens combattants en situation d'itinérance pour comprendre l'évolution de leurs relations interpersonnelles. La collecte de données, puis l'analyse de celles-ci auront lieu d'ici l'hiver.

Premier programme du genre au Québec, Les Sentinelles fournit du soutien aux anciens combattants sans-abri ou en logement précaire afin qu'ils trouvent un logement permanent et abordable, et qu'ils réintègrent la société. Depuis le début du programme en 2017, 16 anciens combattants sans-abri ont été logés. Le programme Les Sentinelles a un taux de rétention prometteur de 88 % et est devenu un modèle pour d'autres organismes de première ligne au Canada qui travaillent à améliorer la situation pour cette population vulnérable.

« J'ai communiqué avec la Mission Old Brewery après avoir vu une affiche annonçant leur programme Les Sentinelles. Depuis ce jour, ils m'aident et m'ont sorti de l'impasse où je me trouvais. J'ai maintenant un endroit où habiter. Honnêtement, je ne sais pas où je serais sans eux », témoigne Jean-Maurice, un ancien combattant et participant au programme Les Sentinelles.

La réussite des Sentinelles repose sur les liens de confiance établis avec les anciens combattants et la mobilisation continue des partenaires de la Mission. Avec l'aide d'Anciens Combattants Canada et VETS Canada, la Mission peut confirmer le statut d'ancien combattant d'un individu. Les conseillers de la Mission misent ensuite sur l'expertise clinique de la Fondation québécoise des Vétérans pour mieux comprendre les défis auxquels les anciens combattants font face. Enfin, la recherche de logements convenables et abordables demeurant un enjeu vital, la Mission compte sur un partenariat privilégié avec des propriétaires d'immeubles privés.

Selon le dernier recensement des personnes vivant en situation d'itinérance réalisé en avril 2018, 139 personnes vivant dans la rue à Montréal ont déclaré être des anciens combattants, soit 4,4 % des 3149 personnes sans-abri recensées dans la métropole.

À propos de la Mission Old Brewery

Fondée en 1889, la Mission Old Brewery est la plus importante ressource pour les hommes sans-abri au Québec et pour les femmes sans-abri au Canada. La Mission fournit des services d'urgence, un accompagnement psychosocial, des programmes en santé physique et mentale, des options de logement et un soutien dans la communauté. Elle participe aussi à des projets de recherche et mène des campagnes de sensibilisation. Destinée à éliminer l'itinérance chronique à Montréal, son approche met l'accent sur l'accès au logement plutôt que l'hébergement temporaire en refuge. Chaque année, elle aide plus de 3000 personnes à rebâtir leur vie. Pour plus d'information, visitez www.missionoldbrewery.ca.

