Jouer dehors dans les parcs : sept stations pour emprunter gratuitement des équipements sportifs et de plein air aux quatre coins de MHM

MONTRÉAL, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Mercier--Hochelaga-Maisonneuve aménage des stations de prêt d'équipements sportifs et de plein air dans sept parcs de son territoire. Sous le slogan « Viens Jouer Dehors », ce service gratuit vise à promouvoir l'activité physique, le sport et le plein air tout en favorisant l'accessibilité du matériel aux quatre coins de l'arrondissement.

« Quand on est petit, l'hiver est synonyme de hockey, de glissades, de ski, de boules de neige! Au Québec, cette saison fait partie de notre ADN de société et il est important pour moi de célébrer et de démocratiser les plaisirs de l'hiver. Je suis heureux que ce service gratuit de prêt d'équipement sportif et de plein air voit le jour : c'était un engagement phare lors de la dernière campagne électorale, justement dans le but de promouvoir les plaisirs de l'hiver et de les rendre accessibles à toutes les franges de la population », explique Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement.

Les équipements offerts varient en fonction du parc et de ses aménagements. Par exemple, il est possible de louer des patins, un bâton et une rondelle de hockey au parc Lalancette, puis des raquettes ou un ensemble de ski de fond au parc de la Promenade-Bellerive. Cette nouvelle offre hivernale s'ajoute à l'offre estivale.

Activités d'initiation au patinage sur glace et au ski de fond

Deux activités d'initiation au patinage sur glace et au ski de fond seront offertes les samedis 28 janvier et 4 février pour faire la promotion du service de prêt d'équipements et permettre à l'ensemble de la population de découvrir le plaisir des sports hivernaux.

Initiation au patinage sur glace : le samedi 28 janvier, de 13 h 30 à 16 h 30, au parc Rougemont ;

: le samedi 28 janvier, de 13 h 30 à 16 h 30, au parc ; Initiation au ski de fond : le samedi 4 février, de 10 h à 16 h, au parc de la Promenade-Bellerive.

L'arrondissement est heureux de pouvoir compter sur l'implication d'organismes de l'arrondissement au projet afin de pouvoir déployer le service dans un maximum de parcs et tient à remercier l'équipe de Sports et Loisir de l'île de Montréal (SLIM) et le Ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) pour leur soutien financier dans le cadre du programme Parc actif.

Pour en savoir plus sur le service et les activités d'initiation : bit.ly/pret-mhm

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Renseignements: Vincent Fortin, Chargé de communication - responsable d'activités, Division des relations avec les citoyens et communications, Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, [email protected], Cell. : 514 991-2195