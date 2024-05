MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - Joseph Ribkoff, créateur de premier plan, fabricant et grossiste international de vêtements pour femmes, est heureux d'annoncer une nouvelle ronde d'investissements significatifs de la part de Novacap et du Fonds de solidarité FTQ, tous deux actionnaires de longue date, et d'un nouvel investisseur, Partenaires DNA. Cette injection stratégique de capitaux, avec Banque Scotia/Roynat Capital en tant que nouveau prêteur, démontre le soutien continu envers la trajectoire de croissance de Joseph Ribkoff, et fournit à l'entreprise les ressources nécessaires pour exécuter sa vision ambitieuse pour l'avenir.

Fondée il y a plus de 65 ans et toujours basée à Montréal, Joseph Ribkoff emploie plus de 500 personnes talentueuses à travers ses 40 bureaux et salles de montre à travers le monde. Elle est présente dans plus de 3400 détaillants dans plus de 60 pays. En 2019, la Société a inauguré un centre de fabrication et de distribution Européen afin de complémenter ses activités au Québec, où elle s'acquitte de la plupart de ses activités de création, fabrication et commercialisation. Le succès et l'expansion de la marque ont été soutenus par un investissement initial de Novacap et du Fonds de solidarité FTQ en 2017.

Sous la direction d'Emmanuel Amzallag, qui a été nommé PDG au début de 2023, Joseph Ribkoff a réalisé des progrès significatifs, notamment en investissant dans des technologies de pointe et en exécutant un repositionnement stratégique pour répondre aux changements dans les habitudes de consommation résultant de la pandémie de COVID-19. Ces efforts ont non seulement solidifié le positionnement de la marque, mais ont également souligné son engagement envers la durabilité, l'innovation et l'excellence dans l'industrie des vêtements pour femmes. Joseph Ribkoff est maintenant dans une bonne position pour concrétiser sa vision de devenir la marque la plus appréciée et portée par les femmes à la pointe de la mode.

Dominic Mancini, associé sénior chez Novacap, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes quant aux perspectives de croissance de Joseph Ribkoff et à sa capacité à tirer parti de sa marque mondialement reconnue. Au fil des années, l'entreprise a su bâtir une marque influente auprès d'une clientèle ciblée, ainsi qu'un impressionnant réseau de distribution international. Ce nouvel investissement permettra à Joseph Ribkoff d'être en position de concrétiser sa vision de marque, d'accélérer son plan de croissance à l'international et atteindre ses objectifs en matière d'innovation. »

Faisant écho à ce sentiment, Emmanuel Amzallag, PDG de Joseph Ribkoff, a souligné les priorités stratégiques pour la marque : « Nous continuons à nous concentrer sur la création de lignes de produits attrayantes auprès de notre clientèle diversifiée, sur l'optimisation de nos opérations et sur l'amélioration du service à nos partenaires à l'échelle mondiale, tout en consolidant notre statut d'employeur de premier plan dans l'industrie de la mode. Cet investissement accélérera considérablement nos efforts en vue d'atteindre ces objectifs. »

De plus, Daniel Labrecque, Co-fondateur et Président chez Partenaires DNA, a salué la vision de Joseph Ribkoff, ses investissements stratégiques et son potentiel de croissance. « Nous sommes très impressionnés par la direction de Joseph Ribkoff pour l'avenir et enthousiastes d'apporter notre expertise entrepreneuriale pour contribuer à écrire le prochain chapitre de la marque. Les forces de l'entreprise sont ancrées dans ses valeurs de passion, de partenariat et de persévérance, associées à un véritable engagement en faveur de la créativité et de l'innovation. Nous sommes convaincus que notre association favorisera une croissance et des réalisations sans précédent pour Ribkoff. »

Cette nouvelle phase d'investissement de Novacap, du Fonds de solidarité FTQ et de Partenaires DNA témoigne de la force de l'héritage de la marque Joseph Ribkoff et de son engagement inébranlable à exceller et à se démarquer dans l'industrie mondiale de la mode.

À propos de JR Fashion Holdings Inc. ( Joseph Ribkoff )

Fondée en 1957 et basée à Montréal, Joseph Ribkoff crée des vêtements classiques et contemporains pour les femmes à l'esprit jeune et dans l'air du temps. Chaque pièce a été soigneusement conçue pour offrir un style fluide, une coupe parfaite et une qualité inégalée, trois critères qui distinguent la marque depuis 65 ans. Vendue dans plus de 3 500 boutiques dans le monde, elle est devenue une référence en matière de style féminin intemporel.

Aujourd'hui, la marque de Joseph Ribkoff est présente dans plus de 60 pays à travers le monde, et ses produits emblématiques continuent d'aider les femmes à vivre le chapitre le plus excitant de leur vie.

