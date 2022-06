Jonathan Huberdeau et la Fondation Cité de la Santé : ensemble pour soutenir les personnes atteintes de cancer à Laval

LAVAL, QC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation Cité de la Santé est heureuse d'annoncer sa toute nouvelle association avec le hockeyeur québécois Jonathan Huberdeau. L'ailier gauche des Panthers de la Floride, originaire de Saint-Jérôme, a une relation bien spéciale avec l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé : il y est né et sa mère, Josée, y a aussi reçu des traitements contre deux cancers. Il était donc tout naturel pour lui de s'engager par un don significatif de 25 000 $, qui s'ajoutera au montant recueilli lors du tout premier Tournoi de golf Jonathan Huberdeau, le 11 juillet prochain au Club de golf le Mirage.

Ces fonds seront dédiés au Programme de cancérologie de Laval pour financer la recherche, l'acquisition d'équipements médicaux et l'amélioration des soins aux patients. Le 21 juin, Jonathan viendra rencontrer des patients au Centre intégré de cancérologie de Laval et constater les besoins auxquels cet événement contribuera.

Citations

« Nous sommes très heureux d'accueillir Jonathan au Centre intégré de cancérologie de Laval. Il faut savoir qu'on prévoit qu'une personne sur 2 développera un cancer au cours de sa vie et que les approches cliniques évoluent à une grande vitesse et sont de plus en plus complexes et personnalisées. Le centre de cancérologie de Laval a ouvert ses portes il y a plus de 10 ans et 250 professionnels y travaillent et accueillent quotidiennement plus de 500 patients. Le soutien de la Fondation de la Cité de la santé est important pour nous permettre de maintenir et améliorer l'excellence des soins et services que nous offrons, pour développer de nouveaux services, pour promouvoir la recherche ainsi que pour mieux répondre aux différents besoins exprimés par nos patients et pour améliorer l'expérience vécue. Le soutien de donateurs comme Jonathan et leur engagement est essentiel pour répondre à ces besoins, nous permettre d'innover et d'acquérir de nouvelles technologies. »

- Dre Marie-Andrée Fortin, co-gestionnaire du Programme de cancérologie de Laval.

« La contribution significative de Jonathan et son engagement sincère pour la cause des patients atteints de cancer nous touchent grandement. Nous avons hâte de vivre ce tout premier Tournoi à ses côtés - un événement qui affiche complet depuis 3 mois déjà! »

- André Malacket, directeur général de la Fondation Cité de la Santé.

« Je suis fier de m'associer à la Fondation Cité de la Santé, pour soutenir les patients atteints de cancer et traités à Laval. Je suis né à cet Hôpital, ma mère y a reçu d'excellents soins et il était donc normal pour moi de m'engager envers cette cause. C'est avec joie que j'annonce donc cette première contribution de 25 000 $, qui sera bonifiée par le montant recueilli lors du tout premier Tournoi de golf Jonathan Huberdeau le 11 juillet prochain. »

- Jonathan Huberdeau, joueur des Panthers de la Floride de la Ligue nationale de hockey

À propos de la Fondation Cité de la Santé

C'est en 1980 que la Fondation Cité de la Santé a été fondée. Elle porte toujours son nom d'origine, qui est celui de l'hôpital. Depuis 2004, elle est la principale fondation desservant l'ensemble du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS), qui regroupe 32 installations, notamment 6 CLSC, l'Hôpital juif de réadaptation, 5 CHSLD, l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé et un centre de services ambulatoires. La Fondation Cité de la Santé est une fondation performante, axée sur les résultats, engagée avec son conseil d'administration, ses membres et ses autres proches collaborateurs à recueillir des fonds, par ses partenariats avec la population et les gens d'affaires de Laval et des environs ainsi que par ses programmes de fonds de dotation et de dons planifiés.

Pour en savoir plus, visitez https://fondationcitedelasante.com/

SOURCE Fondation Cité de la Santé

Renseignements: Camille Riverin, TACT, Cellulaire : 418 717-2403, [email protected]; Source : Christine Girard, Fondation Cité de la Santé, Cellulaire : 514 805-0644