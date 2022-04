MONTRÉAL, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le 29 mai prochain, les Québécois et Québécoises se rassembleront partout au Québec pour célébrer la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine : le plus grand évènement de collecte de fonds au pays qui soutient directement les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et leurs proches.

Anne-Élisabeth Bossé, nouvelle porte-parole de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, sera présente pour l'occasion et marchera avec sa famille pour recueillir des fonds :

« Marcher permet de se sentir dans l'action, de vaincre le sentiment d'impuissance et de soutenir une cause importante. Le 29 mai prochain, marchons pour l'Alzheimer. Parce qu'il est grand temps de briser les tabous entourant la maladie d'Alzheimer et de nous sensibiliser à ses enjeux, je suis fière de m'impliquer comme porte-parole de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. Continuons d'approfondir les recherches et surtout, de soutenir ceux qui y font face, directement et indirectement. La Marche pour l'Alzheimer IG gestion de patrimoine permet de financer les services offerts aux personnes vivant avec l'Alzheimer et à leurs proches dans toutes les régions du Québec. »

Maintenant à sa seizième édition, la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine a permis de recueillir plusieurs millions de dollars depuis sa création.

Les fonds amassés sont essentiels pour financer les services offerts par les Sociétés Alzheimer qui comprennent de l'assistance pour les personnes qui viennent de recevoir un diagnostic, du répit pour les proches aidants, du soutien, de l'éducation et des consultations.

« Cette année encore, les troubles neurocognitifs isolent plus de 163 000 Québécois. D'ici 2040, on estime que le nombre de Québécois atteints aura doublé pour atteindre 300 000 personnes. Il est crucial de favoriser un dépistage rapide et une prise en charge précoce pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent profiter des services offerts par leur société régionale et ainsi préserver leur qualité de vie tout au long du parcours de la maladie », soutient Sylvie Grenier, Directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

Au Québec, la Marche se déploiera dans 22 villes dont Amos, Montréal et Saint George de Beauce. En participant à l'une de ces marches locales, les participants font une différence positive dans la vie des personnes atteintes. Les étapes à suivre pour s'impliquer sont simples :

S'inscrire à marchepourlalzheimer.ca ;

Faire preuve de créativité en marchant, que ce soit en empruntant les escaliers ou en promenant un animal de compagnie ! Il est ainsi possible d'accumuler des kilomètres et des fonds pour la cause ;

Prendre une photo ou une vidéo et la publier sur les réseaux sociaux en incluant le mot-clic #MarchepourlAlzheimerIG ;

Rejoindre une marche régionale le 29 mai prochain ;

Faire un don sur marchepourlalzheimer.ca .

À propos de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

La FQSA, porte-parole provincial des 20 Sociétés Alzheimer du Québec, représente, soutient et défend les droits des 163 000 Québécois atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif majeur. De plus, elle sensibilise le grand public aux conséquences de ces maladies, tout en contribuant à la recherche sur leurs causes, et leurs traitements.

www.alzheimerquebec.ca

SOURCE Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer

Renseignements: Pour toute information ou demande d'entrevue : Raphaël Boies, (581) 986-7309, [email protected]