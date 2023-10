LOS ANGELES, 12 octobre 2023 /CNW/ - Déterminé à offrir aux utilisateurs des solutions de mobilité pratiques, écologiques, élégantes et abordables, la marque de scooters électriques de premier plan, isinwheel, détenue et exploitée par X FUTURE INC. célèbre son cinquième anniversaire avec une série de promotions spéciales du 10 au 25 octobre sur isinwheel | Electric Scooters & Electric Bikes et au moyen de sa boutique Amazon. Avec cette expression de gratitude envers tous les utilisateurs à travers le monde

La marque isinwheel souligne ses cinq ans

isinwheel est déterminée à offrir des déplacements quotidiens très efficaces et sécuritaires, à accroître le plaisir des usagers du monde entier et à promouvoir continuellement une expérience de voyage pratique, écologique et durable grâce à des solutions de mobilité de pointe.

« La propriété d'isinwheel est d'établir des liens entre les gens, les lieux et les expériences. Notre objectif est de faciliter la vie des gens et de la rendre plus intéressante, et de réduire le coût de la vie, tout en rapprochant nos clients des objets de leurs désirs. Nous sommes déterminés à offrir des produits de haute qualité à des prix abordables et nous remercions sincèrement nos clients de leur soutien continu », a déclaré Tony Bradley, directeur général d'isinwheel.

Les scooters peuvent jouer un rôle important dans la vie quotidienne des employés de bureau, et isinwheel vise à offrir des produits qui procurent un sentiment de sécurité. isinwheel possède maintenant un portefeuille complet de produits de scooters électriques imperméables, durables et de haute qualité conçus pour une vaste gamme de scénarios d'application - des routes de banlieue et de ville aux circuits hors route et tout-terrain, en passant par les scooters pour enfants et les planches à roulettes et vélos électriques.

Que vous soyez étudiant, photographe, programmeur, dirigeant, employé en entreprise, athlète ou passionné du plein air, sans plus de tracas, vous trouverez les scooters ou vélos électriques qui vous conviennent le mieux, pour des déplacements sans tracas. La marque continuera aussi d'offrir encore plus de produits de qualité à ses clients internationaux.

Pour garantir que chaque client bénéficie d'une expérience d'achat parfaite, isinwheel a mis en place des équipes de service à la clientèle spécialisées au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Ces équipes sont entièrement disponibles pour fournir des conseils d'achat et un service à la clientèle complet afin de garantir que tous les clients reçoivent un soutien en temps opportun et complet.

Pour en savoir plus sur les promotions liées à l'anniversaire, consultez le www.isinwheel.fr.

À propos d'isinwheel

isinwheel est une marque fondée et exploitée par X Future INC. en 2018. C'est une entreprise mondiale qui se consacre à la fourniture de solutions de mobilité électrique pour les déplacements personnels, dans le but de promouvoir un développement durable. Depuis sa création, isinwheel s'est engagée à offrir des produits de mobilité sûrs, stables et fiables. La marque promeut activement le concept de durabilité et a établi la protection de l'environnement et le style comme des éléments centraux de son développement de marque.

