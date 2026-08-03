Joie entame son expansion au Canada pour proposer à plus de familles des articles pour bébé de confiance

La marque de vêtements pour bébé reconnue à l'international élargit sa présence en Amérique du Nord avec des sièges d'auto, des poussettes et des articles essentiels pour la maison pensés pour les parents d'aujourd'hui.

TORONTO, 3 août 2026 /CNW/ -- Joie, l'une des marques de vêtements pour bébés à la croissance la plus rapide au monde, reconnue pour créer des vêtements pour bébés protecteurs, élégants et de grande qualité à un prix accessible, annonce aujourd'hui son expansion au Canada, marquant ainsi la prochaine étape de sa croissance mondiale.

À la suite de l'expansion réussie de Joie aux États-Unis en 2024, la marque a entendu l'appel des familles et des défenseurs de la sécurité des enfants qui souhaitaient voir ses produits sur le marché canadien. Il s'agit d'une évolution naturelle pour la marque, qui offre ainsi sa collection primée d'articles pour bébé à un plus grand nombre de familles et aide les parents à se sentir en confiance à chaque étape de la petite enfance.

« Chaque jour, les parents prennent d'innombrables décisions, et il est important qu'ils n'aient pas à faire de compromis sur les articles pour bébé », déclare Jerry Ingraham, responsable du marketing et responsable de la stratégie chez Joie. « Depuis des années, des parents du monde entier font confiance à Joie pour ses produits soigneusement conçus qui allient expertise en matière de sécurité, qualité, style et excellent rapport qualité-prix. Nous sommes heureux d'offrir cette même combinaison gagnante aux familles canadiennes et de continuer à faire grandir la marque Joie partout en Amérique du Nord. »

Axée sur la sécurité, la qualité et la fonctionnalité, la collection canadienne de Joie propose une gamme croissante de poussettes, de sièges d'auto et de produits pour la maison conçus pour soutenir les familles de la naissance à la petite enfance. Tous les sièges d'auto Joie lancés sur le marché canadien répondent aux normes de sécurité locales et subissent des tests qui vont au-delà des exigences de l'industrie.

Disponible dans plus de 100 pays, la gamme de Joie allie expertise en ingénierie, fonctionnalité pratique et design moderne pour faciliter la parentalité au quotidien. Nos produits phares :

Poussettes :

ginger™ : poussette transformable en nacelle et réglable en hauteur dotée d'un mode nouveau-né intégré en position entièrement allongée, qui évolue avec la croissance de votre enfant.

poussette transformable en nacelle et réglable en hauteur dotée d'un mode nouveau-né intégré en position entièrement allongée, qui évolue avec la croissance de votre enfant. ginger™ dlx : poussette 4-en-1 tout-terrain avec siège transformable en nacelle à une main et pneus anti-crevaisons pour les aventures de tous les jours.

poussette 4-en-1 tout-terrain avec siège transformable en nacelle à une main et pneus anti-crevaisons pour les aventures de tous les jours. nutmeg™ : poussette de voyage compacte et légère qui se replie d'une main, s'incline presque à plat et s'utilise dès la naissance.

poussette de voyage compacte et légère qui se replie d'une main, s'incline presque à plat et s'utilise dès la naissance. chive™ : poussette transformable une ou deux places avec plus de 20 modes, conçue pour répondre aux besoins de vos enfants à toutes les étapes de leur croissance.

poussette transformable une ou deux places avec plus de 20 modes, conçue pour répondre aux besoins de vos enfants à toutes les étapes de leur croissance. caraway™ whirl : poussette 2-en-1 munie de roues pivotantes 360 degrés Whirl™ pour une maniabilité sans effort pendant les journées animées.

sièges d'auto :

mint DUA™ : siège d'auto pour bébé léger à DUA intégré, installation sans base et compatibilité avec le système de voyage.

siège d'auto pour bébé léger à DUA intégré, installation sans base et compatibilité avec le système de voyage. chili spin™ SI : siège d'auto pivotant 2-en-1 qui se tourne vers les parents pour faciliter l'attache et offre une protection supérieure contre les impacts latéraux.

siège d'auto pivotant 2-en-1 qui se tourne vers les parents pour faciliter l'attache et offre une protection supérieure contre les impacts latéraux. basil™ 2-en-1 : siège d'appoint à dossier léger qui offre une protection contre les chocs latéraux ainsi qu'un confort et une commodité pour les grands enfants.

Pour la maison :

chai™ : chaise haute multimode en bois avec neuf configurations de sièges, réglage de la hauteur et pieds en hêtre européen.

chaise haute multimode en bois avec neuf configurations de sièges, réglage de la hauteur et pieds en hêtre européen. cinnamon™ : balançoire coulissante et transat 2-en-1 avec tous les mouvements, sons intégrés et vibrations légères.

Les produits Joie sont maintenant offerts par Amazon Canada. Les familles peuvent également se procurer le système de voyage ginger™ et mint DUA™ en magasin et en ligne chez West Coast Kids. D'autres produits continueront d'être offerts sur Amazon Canada, West Coast Kids et d'autres détaillants canadiens à mesure que Joie élargira son offre.

À propos de Joie

Fondée en 2011, Joie est l'une des marques d'articles pour bébés à la croissance la plus rapide au monde. Elle se consacre à la conception de produits qui rendent la vie avec les petits plus amusante et plus facile. Entreprise familiale, Joie crée des sièges d'auto, des poussettes, des systèmes de voyage, des chaises hautes et des articles essentiels qui allient sécurité, style et confort au quotidien. Aujourd'hui, les produits Joie sont distribués dans plus de 100 pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada, soutenus par neuf bureaux mondiaux et auxquels font confiance des familles du monde entier. Avec une présence croissante partout en Amérique du Nord, Joie demeure déterminée à proposer des articles pour bébé de grande qualité et sans tracas qui aident les familles à profiter de chaque moment, dès le premier jour. Pour en savoir plus, visitez joiebaby.com ou joiebaby.com/ca_fr/.

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SOURCE Joie