MONTRÉAL, le 18 mars 2024 /CNW/ - John Scotti Automotive, le leader incontesté dans le secteur des automobiles de luxe au pays, célèbre son cinquantième anniversaire en affaires. Cinq décennies marquées de croissance, d'innovation et de succès, où son fondateur John Scotti s'est taillé une place unique comme entrepreneur et bâtisseur de l'industrie automobile.

Propriétaire notamment de la concession Lamborghini de Montréal, la plus grande et l'une des plus respectées au monde pour cette prestigieuse marque italienne, John Scotti pose un regard fier sur son parcours et sur la position de son entreprise.

John n'avait que 16 ans lorsqu'il a obtenu sa certification de mécanicien de classe 1, ce qui fait de lui la plus jeune personne à obtenir cette accréditation du Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région de Montréal (CPA Montréal). « Lorsque j'ai ouvert mon premier garage en 1975, jamais je n'aurais imaginé que nous en serions ici cinquante ans plus tard. J'ai toujours évité d'être sous les feux des projecteurs, mais après n'être parti de rien et avoir bâti une entreprise prospère, j'ai voulu mettre en lumière mon équipe et nos réalisations », dit-il. John Scotti Automotive s'est développé au fil des ans et compte aujourd'hui les marques les plus renommées comme Lamborghini, Lotus, Jaguar, Mitsubishi, Land Rover, Subaru, Alfa Romeo et Volvo.

John Scotti a reçu les éloges des clients et de l'équipe de la direction de Lamborghini. Selon Andrea Baldi, président et chef de la direction d'Automobili Lamborghini America : « John Scotti est un acteur clé de notre réseau de concessionnaires au Canada. Il a toujours pris à cœur le succès de la marque. À l'occasion du 50e anniversaire, nous souhaitons reconnaître sa passion, son partenariat et son dévouement à Automobili Lamborghini. Sa collection personnelle de Lamborghini est à couper le souffle, l'une des meilleures en Amérique du Nord ! Nous félicitons John pour toutes ses réalisations ».

Les cinquante ans de John Scotti Automotive seront soulignés en grand cette année. Non seulement le concessionnaire est-il sur le point de vendre sa 1 000e voiture Lamborghini, mais un nouveau bâtiment à la fine pointe de la technologie sera également inauguré au cours des prochains mois.

Les détails entourant les célébrations de ce jalon important de l'entreprise seront dévoilés prochainement.

Une figure emblématique de l'industrie

Arrivé au Canada à la fin des années 1950 à l'âge de deux ans, John Scotti a un parcours qui va bien au-delà de ses concessions automobiles et de son impressionnante collection de véhicules de luxe : on y retrouve un homme chaleureux, persévérant et passionné de sports automobiles.

À travers les années, il a pris grand soin de redonner à sa communauté à travers de nombreux événements caritatifs. C'est le cas notamment pour la Fondation pour l'enfance Starlight Canada et pour la classique annuelle Drive for Smiles à travers laquelle il contribue à créer des expériences uniques pour des enfants malades et leurs familles grâce à ses voitures de luxe.

Il a également fondé le Temple canadien de la Renommée en courses d'accélération, qui reconnaît et honore la contribution des personnes ayant tenu un rôle majeur en matière de course d'accélération au Canada.

À propos de John Scotti Automotive

Fondé en 1974, John Scotti Automotive est reconnu tant au Québec qu'à l'international pour son portfolio de véhicules unique et exclusif, ainsi que pour l'expérience inégalée offerte à ses clients. L'entreprise fièrement montréalaise compte plus d'une centaine d'employés et offre un éventail de marques et de modèles haut de gamme pour satisfaire les goûts les plus raffinés. John Scotti Automotive regroupe les concessionnaires Lamborghini Montréal, John Scotti Luxury-Prestige, John Scotti Location, John Scotti Lotus, John Scotti Classic Cars, Camions commerciaux John Scotti et John Scotti Mitsubishi. Pour en savoir plus, visitez son site Web ou ses pages LinkedIn et Facebook.

SOURCE John Scotti Automotive

Renseignements: Contact média : Justin Meloche, 514-995-9704, [email protected]