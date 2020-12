Diplômé mcgillois et fidèle promoteur de l'Université, il s'est distingué comme entrepreneur et philanthrope dans les domaines de l'éducation, des changements climatiques et de la santé

MONTREAL, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des gouverneurs de l'Université McGill a approuvé la nomination de M. John McCall MacBain à titre de 20e chancelier de l'institution pour un mandat de trois ans qui débutera le 1er juillet 2021. M. McCall MacBain succédera au chancelier Michael A. Meighen, dont le mandat prendra fin le 30 juin 2021. Cette nomination intervient à l'issue d'un processus rigoureux entamé plus tôt cet automne par le Comité de nomination, de gouvernance et d'éthique ainsi que le Sous-comité de recrutement et de planification de la relève.

Originaire de Niagara Falls, en Ontario, John McCall MacBain a obtenu un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie de l'Université McGill en 1980, établissement qu'il a fréquenté à titre de boursier. Il a participé activement à la vie étudiante pendant son séjour mcgillois, notamment à titre de président de l'Association étudiante de l'Université McGill. À la fin de ses études, c'est à lui qu'est revenu l'honneur de prononcer le discours d'adieu. Par la suite, il a obtenu un diplôme en droit de l'Université d'Oxford à titre de boursier Rhodes, puis une maîtrise en administration des affaires à la Harvard Business School. En 1987, il s'est porté acquéreur de publications publicitaires au Québec, puis sa carrière d'entrepreneur a pris son envol avec la création de Trader Classified Media, dont il était actionnaire de contrôle. Il a vendu l'entreprise en 2006, puis en 2007, il a mis sur pied la Fondation McCall MacBain avec sa conjointe, Marcy McCall MacBain, dans le but de financer des initiatives dans les domaines suivants : éducation et bourses, changements climatiques et environnement de même que santé et bien-être.

En plus de son rôle de président de la Fondation McCall MacBain, ce grand philanthrope est très actif comme bénévole. Ainsi, il siège au conseil d'administration de la Mandela Rhodes Foundation, au Cap, en Afrique du Sud, et il est administrateur émérite et fondateur du deuxième siècle de la Fiducie Rhodes à Oxford, Foundation Fellow du Wadham College de l'Université d'Oxford ainsi que président fondateur de la Fondation européenne pour le climat. Parallèlement à ces activités, il a continué à donner de son temps à l'Université McGill à titre de membre du Conseil consultatif international de la principale et de président honoraire de la campagne Forgé par McGill : La campagne de notre troisième siècle.

Pour son parcours d'homme d'affaires et sa générosité à l'endroit des établissements d'enseignement, John McCall MacBain a été fait officier de l'Ordre du Canada en 2016. Il a également reçu plusieurs diplômes honorifiques, dont un doctorat honoris causa de l'Université McGill.

« John est non seulement l'un des diplômés les plus remarquables de l'Université McGill, mais il fait preuve d'un dévouement exceptionnel à l'endroit de son alma mater, souligne Ram Panda, président du Conseil des gouverneurs de l'Université McGill. C'est un fidèle promoteur de l'Université depuis des années, et sa présence à nos événements est remarquée. »

« Je suis extrêmement honoré qu'on m'ait offert d'agir comme chancelier de l'Université au cours des trois prochaines années, a déclaré M. McCall MacBain. J'ai tiré de mes études de premier cycle à McGill des enseignements qui m'ont guidé tout au long de ma vie. C'est avec plaisir que je serai au service de l'Université et de sa communauté. À l'Université McGill, les étudiants de tous les horizons peuvent s'épanouir à la hauteur de leur talent et de leurs aspirations. »

« À l'aube de ce nouveau chapitre de la relation de longue date entre John McCall MacBain et notre institution, je souhaite à notre futur chancelier la plus chaleureuse des bienvenues, ajoute Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière. Je lui suis grandement reconnaissante de son dévouement exemplaire et de tout ce qu'il a apporté à l'Université depuis son séjour chez nous comme étudiant jusqu'à plus récemment, comme membre fondateur du Conseil consultatif international de la principale, qu'il préside d'ailleurs depuis 2016. Sa loyauté à son alma mater s'est récemment incarnée dans la mise en place du programme de bourses McCall MacBain de l'Université McGill, en février 2019. John a toujours eu à cœur d'aider les jeunes talents prometteurs et dotés d'un vif esprit entreprise à accéder aux études supérieures, car ce sont eux qui, demain, prendront les rênes et contribueront à faire de notre monde un monde meilleur, pour chacun d'entre nous. »

« Je passerai le flambeau à un McGillois d'une ferveur exceptionnelle, et à titre de chancelier en poste, j'offre au futur chancelier de l'Université McGill, John McCall MacBain, mes meilleurs vœux de succès », a lancé le chancelier Michael Meighen.

Le chancelier est le président en titre de l'Université McGill et est membre d'office du Conseil des gouverneurs. Il préside les cérémonies de collation des grades et représente l'Université lors d'événements à caractère officiel.

« Je profite de l'annonce de cette nomination de John McCall MacBain au poste de chancelier pour adresser à Michael Meighen, au nom de la communauté mcgilloise, mes plus vifs remerciements pour le travail remarquable qu'il a accompli à titre de chancelier depuis 2014 », a conclu la principale Suzanne Fortier.

