Cargo Services Far East Limited et CS International (Seafreight) Limited intentent une poursuite contre EV Cargo Global Forwarding GmBH

HONG KONG, 26 juillet 2023 /CNW/ - M. John Lau Shek Yau (« John Lau ou M. Lau »), fondateur de Cargo Services Group et de JL Enterprises, a entamé des procédures judiciaires contre Heath Brian Zarin (« Heath Zarin ») et EV Cornerstone Limited après le dépôt d'un bref d'assignation devant la Haute Cour de Hong Kong le lundi 19 juin.

Le bref d'assignation décrit les demandes de remboursement de l'investissement en partenariat de M. Lau de 45 500 000 $ US dans EmergeVest Logistics Fund LP (« ELF »), y compris tous les profits et les produits à retourner à John Lau.

« J'ai été le principal investisseur dans la création d'EmergeVest par Heath Zarin en 2013. Sans mon aide et mon soutien financier, il n'y aurait pas eu d'EmergeVest aujourd'hui, a déclaré M. Lau. Mon investissement a joué un rôle essentiel dans la création d'EmergeVest et, par la suite, de EV Cargo Holdings Limited (« EV Cargo »), qui exerce ses activités dans l'industrie dans laquelle j'ai fait carrière au cours des 30 dernières années. »

Cette évolution a fait suite à l'annonce de cession du 20 février 2023 des deux entités que John Lau a fondées en invoquant l'intention de se départir complètement de EV Cargo, une société de logistique et une société de portefeuille de ELF, un fonds géré par la société de capital-investissement, EmergeVest.

La cession est le résultat de la stratégie commerciale d'EV Cargo qui consiste à pénétrer et à exploiter le marché de la Chine élargie.

« Il n'est pas logique sur le plan commercial pour moi de continuer à investir dans EV Cargo, dont la stratégie consiste à concurrencer notre entreprise en Chine », a déclaré M. Lau.

La détérioration de la relation entre John Lau et son entreprise (d'une part) et Heath Zarin et son entreprise (d'autre part) a abouti à la présente procédure judiciaire.

De plus, Cargo Services Group a annoncé que ses filiales, Cargo Services Far East Limited et CS International (Seafreight) Limited, poursuivent EV Cargo Global Forwarding GmBH, qui fait partie de EV Cargo et EmergeVest (une société de capital-investissement), pour des factures impayées de services rendus.

Le deuxième bref d'assignation déposé le mardi 4 juillet 2023 auprès de la Haute Cour de Hong Kong visait à recouvrer le paiement impayé et les intérêts contractuels pour les services de fret et d'expédition d'un montant d'environ 1,7 million de dollars américains (ce qui équivaut à environ 13,2 millions de dollars HK) et des coûts.

Le bref d'assignation déposé le 19 juin 2023 est le cas HCA 939/2023 et le deuxième bref d'assignation déposé le 4 juillet 2023 est le cas HCA 1049/2023.

À propos de John Lau Shek Yau :

John Lau Shek Yau est le fondateur de JL Enterprises Holdings Limited, un important bureau familial qui investit dans le secteur de la logistique à l'échelle mondiale. Il est également le fondateur de Cargo Services Group, un important fournisseur de services de solutions complètes de la chaîne d'approvisionnement et l'un des principaux transitaires. En outre, M. Lau est récemment devenu président exécutif de CN Logistics, une filiale de Cargo Services Group cotée à la Bourse de Hong Kong.

À propos de Cargo Services Group :

Cargo Services Group, fondé en 1989 par M. John Lau Shek Yau, est l'un des principaux fournisseurs de services de solutions complètes de la chaîne d'approvisionnement et l'un des principaux transitaires. Cargo Services Group dispose d'un solide réseau logistique en Asie, en Australie, en Europe, dans le sous-continent indien, au Moyen-Orient, en Afrique du Sud et aux États-Unis d'Amérique.

