JOHANNE JEAN NOMMÉE PRÉSIDENTE DE LA ZONE D'INNOVATION MINIÈRE

ROUYN-NORANDA, QC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - C'est avec beaucoup de fébrilité que Johanne Jean est nommée présidente de la Zone d'innovation minière (ZIM) afin de mener les actions stratégiques visant à obtenir une reconnaissance officielle de la part du gouvernement du Québec.

Femme d'action, de défis et surtout de réalisations, Mme Jean pilotera la démarche afin de mener à bon port la désignation officielle d'une zone d'innovation en Abitibi-Témiscamingue. Pour Johanne Jean, l'Abitibi-Témiscamingue constitue un laboratoire unique des meilleures pratiques minières. Il s'agit maintenant de regrouper et faire rayonner l'ingéniosité québécoise partout dans le monde tout en attirant ici les savoirs et technologies.

Rappelons que la ZIM est un ambitieux projet qui permettra de développer un centre mondial d'études et d'innovation de pointe, de bâtir sur la présence de sociétés minières de calibre international et d'attirer de nouveaux investisseurs, tout en propulsant les PME et entrepreneurs régionaux à l'international. La ZIM est pour Mme Jean le meilleur moyen d'y parvenir, grâce à la mise en commun des efforts de tous les partenaires de l'écosystème minier, de l'innovation et de l'éducation.

Citations

« La ZIM est le véhicule privilégié pour maximiser l'innovation minière, fournir les minéraux de la manière la plus optimale possible et avec le minimum d'impact sur l'environnement et les communautés. Dire oui à la ZIM, c'est dire oui à des opérations minières tournées vers l'avenir ! Je suis fière de me joindre à cette organisation dynamique et de jouer un rôle dans le déploiement de l'industrie minière du futur. C'est extrêmement motivant. »

- Johanne Jean, présidente de la Zone d'innovation minière

« Je suis très heureuse que Johanne Jean ait accepté de joindre la ZIM. Son leadership sera un atout de taille vers la désignation officielle de la zone par le gouvernement. Il s'agit d'un projet d'une importance capitale non seulement pour Rouyn-Noranda, mais aussi pour la région et tout le Québec. Par cette nomination, nous passons à la vitesse supérieure pour faire de ce projet une réalité. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

À propos de Johanne Jean

Figure connue de l'Abitibi-Témiscamingue et leader du milieu de l'éducation québécois, Johanne Jean a participé au développement de l'enseignement supérieur au Québec pendant plus de 25 ans. Elle était jusqu'à tout récemment présidente du réseau de l'Université du Québec (UQ) et a auparavant occupé pendant 13 ans la fonction de rectrice de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Son travail est reconnu par les acteurs économiques, sociaux et culturels de la région qui lui attribuent un grand mérite pour le développement de l'UQAT, devenue un partenaire actif et solide dans leurs projets.

À propos de la Zone d'innovation minière

La Zone d'innovation minière (ZIM) a pour mission de propulser le savoir et le savoir-faire du secteur minier québécois vers une nouvelle ère minière. Véritable carrefour du génie créatif, la ZIM mise sur la création de valeur pour faire rayonner les talents, l'expertise et la capacité d'innovation québécoise au niveau international. La création de zones d'innovation de calibre international a vu le jour pour augmenter la commercialisation des innovations, les exportations, les investissements locaux et étrangers ainsi que la productivité des entreprises.

SOURCE Zone d'innovation minière (ZIM)

Renseignements: Myriam Bérubé, TACT, 418 717-5627, [email protected]