Joe Fresh et Jillian Harris s'associent pour créer une veste d'extérieur en édition limitée

La veste Jilly de Joe Fresh réinvente le vêtement d'extérieur classique sans en compromettre le style. Offerte dans un magnifique ton de rose, la veste Jilly en édition limitée est composée majoritairement de PrimaLoft, une version synthétique du duvet qui, sans être lourde, respire, procure de la chaleur et résiste à l'eau.

« Nous sommes très heureux de nous associer avec Jillian Harris, qui partage notre passion pour le style et la qualité, » a déclaré Ian Freedman, président de Joe Fresh. « L'édition limitée de la veste Jilly fait parite de notre formidable collection PrimaLoft. Nous sommes fiers que la matière isolante PrimaLoft soit une des composantes de notre marque de vêtements d'extérieur reconnus pour son aspect pratique, et je n'imagine pas de meilleure partenaire que Jillian pour porter ce lancement. »

Dans le cadre de cette collaboration, Joe Fresh et Jillian Harris se sont associés avec Mamas For Mamas, un organisme de bienfaisance d'envergure nationale qui aide les mères à faibles revenus et leurs enfants. Ensemble, Joe Fresh et Jillian Harris feront un don caritatif de vestes Jilly pour aider les mamans dans le besoin.

Outre la veste en édition limitée, la collection PrimaLoft de Joe Fresh comprend également des vestes légères, des vestes matelassées compressibles ou à capuchon, des parkas et autres dont les prix vont de 39 $ à 129 $ CA. Vous pouvez télécharger des photos en haute résolution de la veste Jilly ici. Des photos en haute résolution de la collection PrimaLoft complète de Joe Fresh peuvent être téléchargées ici.

À propos de Joe Fresh

Style indispensable. Rapport qualité-prix exceptionnel. Lancée en 2006, la marque Joe Fresh offre un style à la fois moderne et accessible dans des collections complètes pour femmes, hommes et enfants qui conviennent à tous les modes de vie. Aujourd'hui l'un des détaillants de mode les plus importants du Canada, Joe Fresh confère une touche contemporaine à la garde-robe de tous les jours par ses articles colorés au fini impeccable et aux détails bien pensés. Qu'il s'agisse de vêtements, d'accessoires, de chaussures ou de cosmétiques, Joe Fresh offre qualité et style à toute la famille. Au Canada, les articles Joe Fresh sont offerts dans plus de 1450 magasins de détail, dont plus de 350 magasins Loblaw, 1300 magasins Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, 11 boutiques autonomes Joe Fresh et sur le site joefresh.com. Les vêtements Joe Fresh sont également offerts dans le monde entier grâce à des partenaires locaux situés aux Philippines et aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez le site joefresh.com.

À propos de Jillian Harris

Jillian Harris est à la fois maman, fiancée, conteuse, animatrice télé et femme active par excellence qui s'investit corps et âme dans tout ce qu'elle entreprend. Fondatrice et directrice de la création de Jillian Harris Design, elle se passionne pour l'amour, la famille, les organismes de bienfaisance, la mode, la gastronomie, la décoration et bien plus encore.

Sur son site, JillianHarris.com, vous trouverez des idées lumineuses et inspirantes en matière de mode, d'alimentation et de décoration au quotidien. Le style emblématique de Jillian est à la fois classique et féminin et son sens de la conception et de la décoration est des plus enviable. En tant que co-animatrice de l'émission Love It Or List It Vancouver sur HGTV, elle donne vie à ses créations en apportant un renouveau moderne et inspirant aux maisons en mal d'amour. Sa collaboration avec des organismes de bienfaisance locaux tels que Mamas For Mamas nourrit son désir d'aider ceux qui sont dans le besoin et de redonner aux personnes défavorisées. Sa famille, qui se compose de son fiancé Justin Pasutto, de son fil Leo, de sa fille Annie et de ses chiens Nacho Cilantro et Peaches, est sa plus grande passion.

À propos de Mamas For Mamas

Mamas for Mamas est un organisme de bienfaisance national qui aide les mamans et les aidants en situation de crise; nous offrons un soutien numérique et communautaire aux personnes et à leurs familles qui sont aux prises avec diverses difficultés liées à la pauvreté. Notre mission consiste à changer le paysage de la pauvreté dans le cadre d'approches innovantes visant à surmonter les obstacles financiers auxquels sont confrontées les familles en difficulté. Dans notre vision de l'avenir, aucune maman et aucun enfant ne sont laissés pour compte. D'après les plus récentes statistiques de Citizens for Public Justice, un nombre stupéfiant de 5,8 millions de personnes (soit 16,8 %) vivent dans la pauvreté au Canada ( https://cpj.ca/poverty-trends-2018/ ). Nous nous consacrons à donner un coup de main, et pas seulement à tendre la main, aux personnes en difficulté en leur fournissant des biens de première nécessité et des ressources qui contribuent à soulager leur situation à long terme. Nous nous engageons activement auprès d'organismes gouvernementaux et sans but lucratif de différents niveaux avec lesquels nous collaborons pour changer les systèmes qui contribuent au cercle vicieux de la pauvreté, aux problèmes de santé mentale, de logement et d'insécurité alimentaire; nous avons récemment élargi nos activités au secteur numérique dans tout le Canada.

Nous offrons un espace où nos mamans et leurs enfants se sentent en sécurité et à l'aise lorsqu'ils viennent chercher de l'aide pour soulager leur pauvreté. Nous leur recommandons tous les programmes communautaires qui existent lorsque la situation s'y prête et comblons les lacunes en matière de services lorsque le besoin est plus élevé que les ressources disponibles. Malheureusement, c'est souvent le cas, comme le prouve la nécessité de développer rapidement notre programme. Au siège social de Kelowna, en Colombie-Britannique, nous offrons un superbe Karma Market où les familles en difficulté peuvent tout se procurer gratuitement et où la seule monnaie exigée est la gentillesse envers votre voisin. Dans notre boutique gratuite, nous proposons des vêtements, des chaussures et des vêtements saisonniers. Dans le cadre de notre processus d'inscription, les mamans peuvent également trouver des préparations pour nourrissons, des couches ainsi que du mobilier et de l'équipement pour bébés. Nous offrons également une aide personnalisée en parcourant les différentes ressources existantes en matière de sécurité alimentaire, de logement abordable et d'éducation; les familles peuvent également accéder à notre équipe maison de santé mentale qui propose des consultations gratuites aux personnes admissibles. Les économies du partage communautaire sont offertes aux personnes ne résidant pas à Kelowna grâce à un coordonnateur des ressources chargé de soulager la pauvreté à titre préventif et en intervenant si la situation l'exige.



Il est suffisamment difficile d'être parent sans avoir à subir en plus le stress de ne pas pouvoir se vêtir ou se nourrir, le manque de soins en cas de problème de santé mentale et tout ce qui peut tomber facilement dans les failles de notre société trépidante. Mamas for Mamas est là pour les parents qui ont besoin d'aide pour s'y retrouver dans les ressources auxquelles ils ont droit, pour demander des aides sociales et pour recevoir une aide directe en rejoignant cette communauté de mamans qui prennent vraiment soin les unes des autres ( https://cpj.ca/poverty-trends-2018/).

À propos de PrimaLoft Inc. :

PrimaLoft Inc., société de technologie de matériaux avancés située à Latham, dans l'État de New York, et possédant des bureaux à Munich (Allemagne) et à Xiamen (Chine) est le chef de file mondial dans la recherche et le développement novateur de solutions confortables composées de matériaux isolants et de tissus extrêmement performants. La marque PrimaLoft®, marque déposée de PrimaLoft Inc., propose des produits confortables utilisés dans les plus grandes marques internationales de vêtements d'extérieur tendance, d'accessoires d'ameublement et de vêtements de travail, et aussi destinés à la chasse et à l'armée. À l'origine, l'isolation PrimaLoft® a été mise au point pour l'armée américaine en vue de remplacer le duvet par un matériau synthétique résistant à l'eau. Aujourd'hui, la marque est reconnue comme une référence dans l'industrie des vêtements d'extérieur grâce au confort inégalé qu'elle procure dans toutes les conditions, offrant à ses utilisateurs la possibilité de rester dans le moment présent. PrimaLoft Inc. exerce ses activités dans le domaine de la production de textile durable dans le cadre de partenariats avec le système bluesign®, l'Association internationale OEKO-TEX®, l'indice Higg de la Sustainable Apparel Coalition (Coalition pour un habillement durable) et le Global Recycle Standard (norme de recyclage mondial). Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.PrimaLoft.com et suivre PrimaLoft sur Facebook, Twitter et Instagram. PrimaLoft®, Feel the Performance™.

SOURCE Loblaw Companies Limited - Joe Fresh

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Lisa Steele : lisa.steele@joefresh.com, 416-516-5233, poste 517181; Stacey Fishman : stacey.fishman@joefresh.com, 416-516-5233, poste 517354

Related Links

www.joe.ca