Joe Ens nommé PDG d'Aliments Fontaine Santé

MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Aliments Fontaine Santé (la « Société ») nomme Joe Ens au poste de PDG pour diriger l'entreprise pionnière dans les aliments prêts-à-manger végétariens réfrigérés située à Montréal et l'un des plus grands manufacturiers de hummus, de trempettes, de salades, de sauces et de tofu en Amérique du Nord. Joe mettra à profit ses 25 ans d'expérience dans les biens de consommation pour les activités et les marques de Fontaine Santé. Il a occupé précédemment le poste de PDG de HighKey, un manufacturier de biscuits, de craquelins, de gaufrettes et de chocolats sans gluten et sans sucre.

Aliments Fontaine Santé a son siège social à Montréal et sa marque Fontaine Santé MD domine la catégorie du hummus sur le marché canadien de l'alimentation de détail - avec près de 60 % de parts de marché. La Société fabrique ses produits dans des usines de production situées au Québec et au Michigan. Aux États-Unis, la Société vend des produits sous ses marques Lantana MD et Garden Fresh Gourmet MD.

Joe apporte à Aliments Fontaine Santé une expérience significative en matière de développement de marque après avoir occupé pendant plus de 20 ans chez General Mills divers postes de direction, notamment pour les marques CheeriosMD, Cinnamon Toast Crunch MD, Lucky Charms MD et Trix MD. Il a également occupé le poste de vice-président de l'unité commerciale Snack Bars qui comprend des marques comme Nature Valley® et Fiber One®. Le dernier poste que Joe a occupé chez General Mills a été celui de PDG pour la région d'Australasie, une entreprise de 350 millions de dollars. Originaire de Toronto, Joe Ens est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Western Ontario et d'un MBA de l'Université York.

« C'est avec grand plaisir que je rejoins Aliments Fontaine Santé à cette étape de sa transformation », a déclaré Ens. « L'entreprise a toujours fabriqué des produits exceptionnels et la marque Fontaine Santé est une marque leader au Canada. Nous devons maintenant proposer nos marques dans toute l'Amérique du Nord. Les consommateurs veulent manger mieux, sans faire de compromis sur le goût. En nous concentrant sur le développement de la marque, nous pouvons proposer de délicieux produits végétariens à un public plus large et préparer la Société pour sa prochaine phase de croissance. »

Aliments Fontaine Santé est détenue par Arbor Investments, une firme d'investissement qui se spécialise exclusivement à l'acquisition de sociétés dans les secteurs de l'agroalimentaire et des industries connexes. Arbor a annoncé l'acquisition en novembre 2021.

« Joe est un dirigeant accompli dont la force est de bâtir des équipes performantes capables de s'aligner sur un plan stratégique et de le concrétiser », a déclaré Carl Allegretti, président d'Arbor Investments et président du conseil d'administration d'Aliments Fontaine Santé. « Ses connaissances sur les biens de consommation et sur la dynamique du marché américain et canadien ainsi que son expérience avec les marques émergentes seront essentielles pour stimuler la croissance de la Société. »

Fondée en 1990, Aliments Fontaine Santé est basée à Montréal, Québec, Canada. La Société est l'un des plus grands manufacturiers de hummus, de trempettes, de salades, de sauces et de tofu en Amérique du Nord. Elle commercialise des produits sous ses marques Lantana MD et Garden Fresh Gourmet MD aux États-Unis, et la marque Fontaine Santé MD la plus importante au Canada, en plus d'être un manufacturier de marques privées pour plusieurs clients de premier ordre. www.fontainesante.com

Fondée en 1999, Arbor Investments est une firme d'investissement spécialisée exclusivement dans l'acquisition de sociétés dans le secteur agroalimentaire et d'industries connexes. À ce jour, la société a acquis ou investi dans plus de 80 entreprises en Amérique du Nord. Arbor a son siège social à Palm Beach, en Floride et dispose de bureaux supplémentaires à Chicago et à New York. www.arborpic.com

