M. Depa dirigera la découverte et le déploiement de technologies émergentes pour aider à relever les défis commerciaux et à façonner l'avenir en toute confiance

Il peut faire valoir une expérience approfondie dans l'identification de nouvelles façons d'aider concrètement la transformation de l'entreprise grâce à un état d'esprit d'innovation et à un changement de culture

LONDRES, 27 novembre 2024 /CNW/ - L'organisation d'EY annonce aujourd'hui la nomination de Joe Depa au poste de chef mondial de l'innovation d'EY à compter d'aujourd'hui. Dans le cadre de ses fonctions, il dirigera l'innovation appliquée pour aider à améliorer la prestation de services et guider les équipes d'EY dans la résolution des défis commerciaux.

M. Depa se joint à l'organisation d'EY à un moment charnière, alors qu'un éventail de technologies émergentes transforment les entreprises et les industries, créant une multitude de nouveaux défis et de nouvelles possibilités. Pour suivre le rythme, l'organisation d'EY continue de faire des investissements importants dans des domaines comme l'intelligence artificielle (IA), l'informatique quantique et la chaîne de blocs, et a tout récemment créé le EY.ai Global AI Advisory Council.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Depa dirigera la stratégie mondiale d'innovation de l'organisation. Il devra notamment assurer la supervision des efforts visant à mettre en œuvre avec succès les technologies émergentes pour des applications commerciales tangibles, tant à l'interne que dans les activités des entreprises membres d'EY avec les clients.

Raj Sharma, associé directeur mondial de la croissance et de l'innovation chez EY, a déclaré :

« En cette période de perturbation constante, le succès exigerait une approche avant-gardiste et une volonté de prendre des décisions audacieuses, qui sont au cœur d'une mentalité novatrice. « Nous sommes ravis d'avoir l'expérience et les connaissances approfondies de M. Depa en matière d'IA et des données pour diriger notre approche stratégique en matière d'innovation afin que les équipes d'EY puissent aider les clients à façonner leur avenir en toute confiance. »

Au cours de la dernière décennie, M. Depa a travaillé en étroite collaboration avec les dirigeants et les conseils d'administration pour commercialiser des produits et des services novateurs, améliorer l'expérience des clients et des employés et contribuer à améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à la technologie. Plus récemment, il a été le premier directeur des données et de l'IA au sein d'une université et d'un organisme de soins de santé de premier plan. À l'université, il a contribué à promouvoir la littératie en matière d'IA, à lancer un programme de gouvernance responsable en matière d'IA et à mettre en place une base de données sécurisée. Auparavant, il a occupé le poste de directeur général principal et de responsable mondial des données et de l'IA au sein d'une entreprise multinationale mondiale de services professionnels, où il a dirigé une équipe de stratèges et d'ingénieurs des données en IA dans le développement et la mise en œuvre de nouveaux produits et services.

M. Depa, chef mondial de l'innovation d'EY, a déclaré :

« Je suis très heureux de me joindre à une organisation qui est entièrement engagée envers le potentiel de transformation des technologies émergentes. « Je me réjouis à l'idée de travailler avec les équipes et les clients d'EY pour les aider à appliquer l'innovation de nouvelles façons audacieuses qui aident à créer de la valeur pour les clients grâce aux données, à l'IA et aux technologies émergentes pour rendre le monde meilleur. »

Leader d'opinion renommé dans le domaine de l'IA, M. Depa a été reconnu comme l'un des 50 meilleurs leaders mondiaux par World Summit AI et a reçu le prix World Changing Idea de Fast Company, entre autres distinctions.

Pour en savoir plus, consultez le site ey.com.

À propos d'EY

EY construit un monde du travail meilleur en créant une nouvelle valeur pour les clients, les individus, la société et la planète, tout en renforçant la confiance dans les marchés financiers.

Grâce aux données, à l'IA et à la technologie de pointe, les équipes d'EY aident les clients à façonner l'avenir en toute confiance et à trouver des réponses aux problèmes les plus pressants d'aujourd'hui et de demain.

Les équipes d'EY offrent une gamme complète de services dans les domaines de l'assurance, de la consultation, de la fiscalité, de la stratégie et des transactions. S'appuyant sur des connaissances sectorielles et soutenues par un réseau multidisciplinaire connecté à l'échelle mondiale et divers partenaires de l'écosystème, les équipes d'EY peuvent fournir des services dans plus de 150 pays et territoires.

L'objectif de tous : façonner l'avenir en toute confiance.

EY désigne l'organisation mondiale et peut faire référence à une ou plusieurs des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, chacune de ces sociétés étant une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, une entreprise britannique limitée par garantie, n'offre pas de services à ses clients. Des renseignements sur la façon dont EY recueille et utilise les données personnelles et une description des droits que les personnes détiennent en vertu des lois sur la protection des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où les lois locales l'interdisent. Pour obtenir plus d'informations sur notre organisation, consultez le site ey.com.

Le présent communiqué a été publié par EYGM Limited, un membre de l'organisation mondiale d'EY qui n'offre pas non plus de services à ses clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2567765/EY_Joe_Depa.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/381362/EY_Logo.jpg

SOURCE EYGS LLP

PERSONNE-RESSOURCE : Eric Minuskin, équipe mondiale de relation avec les médias d'EY, +1 908 770-9758, [email protected]