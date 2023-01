ORANGE COUNTY, Californie, 27 janvier 2023 /CNW/ - JobzMall, le plus grand marché de promotion vidéo des talents au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de sa plateforme. L'entreprise, qui mène ses activités aux États-Unis, est maintenant accessible aux chercheurs d'emploi et aux employeurs du monde entier.

JobzMall, le plus important marché de promotion vidéo des talents au monde.

La plateforme JobzMall permet aux chercheurs d'emploi de présenter leurs compétences et leur expérience au moyen de vidéos, ce qui permet aux employeurs d'avoir une véritable idée de qui sont les candidats et des façons dont ceux-ci peuvent contribuer. Pour les employeurs, JobzMall donne accès à un bassin mondial de talents, des postes de premier échelon aux postes de direction, tous au même endroit. De plus, JobzMall donne accès à des accompagnateurs et à des ressources pour aider les employés à améliorer leurs compétences et leur curriculum vitae et à se préparer aux entrevues.

« Nous croyons que lorsque les talents et les possibilités se rencontrent, tout est possible, a déclaré Nathan Candaner, chef de la direction de JobzMall. Avec le lancement mondial de JobzMall, nous faisons de cette possibilité une réalité pour les chercheurs d'emploi et les employeurs du monde entier. »

La mission de l'entreprise est d'autonomiser les chercheurs d'emploi et de les mettre en contact avec les meilleures possibilités d'emploi et les meilleurs employeurs. L'approche en matière d'embauche axée sur l'être humain de JobzMall met les employeurs en contact avec les bons candidats, ce qui favorise un meilleur jumelage et de meilleurs résultats Grâce à une intelligence artificielle avancée, la plateforme met en relation les chercheurs d'emploi les plus qualifiés pour chaque offre d'emploi, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources lors du processus d'embauche.

« Nous sommes ravis d'offrir notre plateforme aux chercheurs d'emploi et aux employeurs du monde entier, a déclaré M. Candaner. Joignez-vous à JobzMall et changeons ensemble le visage du recrutement mondial. »

Le marché de la promotion vidéo des talents est maintenant accessible sur le site Web ( www.jobzmall.com ) et l'application de JobzMall, et il est accessible aux chercheurs d'emploi et aux employeurs du monde entier.

À propos de JobzMall

JobzMall est le plus grand marché de promotion vidéo des talents au monde qui relie les chercheurs d'emploi et les employeurs. Nous sommes en train de rebâtir le point de rencontre entre le talent et l'emploi, en le rendant plus facile, plus rapide et plus humain. Notre mission consiste à donner à chaque personne et à chaque organisation les moyens de réaliser leur potentiel en leur donnant accès aux outils et aux ressources nécessaires à leur réussite.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Aida Dunn

Communauté et partenariats

JobzMall

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1990421/NewJobzMallPressRelease.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1990422/jobzmalllogoo_Logo.jpg

SOURCE JobzMall