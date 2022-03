JLL Canada reçoit la Certification « Parité Platine » de La Gouvernance au Féminin

Une distinction à l'image des efforts constants que consent l'organisation pour soutenir l'avancement des femmes, et ce, 365 jours par année

QUÉBEC, le 8 mars 2022 /CNW Telbec/ - En cette Journée internationale des droits des femmes, JLL Canada, entreprise de premier plan spécialisée dans l'immobilier et la gestion de placements, est fière d'avoir été décorée de la prestigieuse certification « Platine » décernée par La Gouvernance au Féminin (LGAF). JLL Canada, dont l'empreinte au Québec est de plus en plus importante, obtient ainsi la plus haute distinction attribuée par l'organisation pour la parité dans les milieux de travail.

La Certification ParitéTM de LGAF -- la première à avoir été créée en Amérique du Nord en 2017-- permet aux organisations de concrètement resserrer l'écart entre les genres, à tous les niveaux hiérarchiques.

« Chez JLL, nous sommes engagés dans la promotion des femmes et célébrons leur avancement 365 jours par année. Cette reconnaissance s'inscrit dans les efforts que nous déployons au quotidien pour que les femmes accèdent à des postes de direction, qu'on reconnaisse leur talent, leur influence et leur leadership. C'est un honneur d'être reconnus pour la parité, une valeur forte ancrée dans nos principes de gouvernance et au cœur de notre stratégie d'affaires », de dire Alan MacKenzie, PDG de JLL Canada.

JLL s'est fixé pour objectif de soutenir et de promouvoir l'avancement des femmes sur le lieu de travail, notamment dans le secteur de l'immobilier. La société a d'ailleurs mis sur pied les Prix JLL Femmes en Immobilier, qui, pour une troisième année consécutive, permettront à des étudiantes de poursuivre une carrière dans le domaine. À cet effet, JLL annonçait récemment son intention de doubler le nombre de bourses qu'elle attribue à l'université Concordia et d'établir une nouvelle bourse à l'Université de Montréal.

Rappelons que JLL est fortement ancré et attaché au Québec. En août dernier, l'organisation a d'ailleurs conclu une alliance stratégique avec Ivanhoé Cambridge pour la gestion de ses centres commerciaux. Une marque de confiance qui permet au leader mondial de maintenir et de créer, ici, des emplois de qualité, dont des postes décisionnels. La société s'engage ainsi encore plus fermement en matière de développement durable, d'innovation, de prospérité et de bien-être de ses communautés tout en contribuant, au quotidien, à l'avancement des femmes.

En ce qui concerne la certification « Parité Platine », mentionnons que JLL est la seule organisation parmi les lauréats œuvrant en immobilier.

