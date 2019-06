Jinergy à SNEC 2019 : le rendement des modules a atteint 21,9 %

SHANGHAI, 4 juin 2019 /CNW/ - Le 4 juin, Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), un fabricant de PV axé sur la technologie basé en Chine, a exposé trois technologies de pointe à la 13ème (2019) Conférence-exposition sur la production d'énergie photovoltaïque internationale SNEC à Shanghai.

Dans le cadre du 13ème Dialogue de dirigeants mondiaux sur l'énergie verte qui a eu lieu durant l'exposition, Dr. Liyou Yang, directeur général de Jinergy, a prononcé un discours d'ouverture intitulé Avancer vers et au-delà de la parité réseau, et, lors de la table ronde, il a déclaré, « L'innovation technologique est la clé de la parité réseau et d'une industrie PV plus mature. Jinergy suit l'itération de la technologie et a fait des percées en termes de rendement des modules, de dégradation des modules, de performance et de bifacialité des modules afin d'améliorer la production d'énergie et réduire le coût complet de production de l'électricité. »

Au 4ème forum des développeurs Jinergy (Jinergy Developers Forum - JDF 2019), Gaofei Li, directeur technique de Jinergy, a abordé les réalisations de Jinergy en détail. Les deux modules à haut rendement réguliers de Jinergy (polycristallins et monocristallins PERC) affichent une très faible dégradation en optimisant le procédé de revêtement et de passivation, avec un contrôle strict du procédé et des matières premières. Avec une dégradation habituelle et une dégradation induite potentielle extrêmement faibles démontrées dans la phase I préliminaire de l'application PV de Datong, les modules polycristallins de Jinergy sont plus avantageux pour les investisseurs. De plus, avec une bifacialité de 78 %, le module à double face bi-verre PERC de Jinergy génère une électricité 5 à 25 % supérieure sur la partie arrière. La production d'électricité ainsi que le coût complet de sa production sont significativement optimisés.

Afin d'opérer une percée en coût actualisé de l'énergie et atteindre la parité réseau, Jinergy prépare également un module à hétérojonction (HJT) à très haut rendement. Avec sa production d'électricité bifaciale, son excellente performance en basse lumière, un coefficient de température et une dégradation ultra faibles, la production d'électricité globale du module HJT de Jinergy est supérieure de 44 % à celle des modules polycristallins réguliers. Actuellement, le rendement de production en série moyen des cellules HJT de Jinergy a atteint 23,79 %, et le rendement des nouvelles cellules expérimentales a atteint 24,73 %. Testé par TUV Rheinland, le rendement des modules HJT de Jinergy a atteint 21,9 % et leur bifacialité a atteint 93 %

Juste avant l'exposition, Jinergy a remporté le troisième prix des 20 Meilleures entreprises de panneaux solaires de Chine et le deuxième prix de Réalisations technologiques APVIA.

À propos de Jinergy

Jinergy, une société du secteur de l'énergie verte constituée sous le Jinneng Group, l'un des groupes d'énergie appartenant à l'État de Chine, suit la stratégie d'itération technologique et a déployé trois générations de technologies de pointe, à savoir la technologie polycristalline, monocristalline PERC et HJT.

À la fin de 2018, Jinergy disposait d'une capacité de production totale de 2 GW pour les modules polycristallins, monocristallins PERC et HJT. En 2017, Jinergy a commercialisé les produits HJT à haut rendement et étendra sa capacité de production à l'échelle des gigawatts d'ici trois ans.

