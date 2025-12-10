JIANGYIN, Chine, 10 décembre 2025 /CNW/ - Le symposium 2025 de Jiangyin sur la coopération économique et commerciale a eu lieu le 6 décembre. Il était organisé par le comité municipal et le gouvernement de Jiangyin. Marquant l'aboutissement du Mois de l'investissement Golden Autumn de cette année, qui comprenait plus de 50 événements promotionnels, le symposium a donné lieu à la signature de 208 projets d'une valeur d'investissement combinée de 68 milliards de yuans. Depuis le début de la 14e période du Plan quinquennal, Jiangyin a obtenu 321 grands projets industriels d'une valeur de plus de 100 millions de yuans, ce qui représente un investissement total de 262,7 milliards de yuans. Ces projets couvrent des secteurs clés, notamment les circuits intégrés, les technologies de l'information de prochaine génération, la fabrication de pointe et l'énergie propre.

Jung Ui-joon, représentant en chef d'IPS de Wonik, était présent lors d'un projet d'investissement de 150 millions de dollars américains dont la production devrait commencer en 2026. « Jiangyin offre des avantages convaincants grâce à sa solide infrastructure, à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses politiques favorables, ce qui en fait un choix fiable pour l'investissement », a-t-il souligné.

Giordana Davide, présidente de Jiangsu TianGong Precision Machinery Manufacturing Co., Ltd., a souligné les points forts de la chaîne d'approvisionnement de Jiangyin. « Notre principal fournisseur de matières premières, Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd., un important producteur de l'industrie sidérurgique spécialisée, est basé à Jiangyin. « Cette proximité assure une stabilité et une uniformité exceptionnelles pour nos activités de fabrication », a déclaré Mme Davide.

Au cours du symposium, M. Jiangyin s'est joint à l'Université Tsinghua et à d'autres établissements d'enseignement et de recherche nationaux pour former l'Alliance universitaire pour le transfert et la commercialisation de technologies « Science-tech Innovations in Jiangyin ». L'alliance vise à développer de nouveaux modèles pour traduire la recherche et les percées technologiques en applications commerciales.

Avec ses parcs industriels spécialisés servant de plateformes stratégiques, Jiangyin cultive des grappes industrielles modernes dans les domaines de l'énergie propre, des produits biopharmaceutiques et de la fabrication axée sur l'IA. Le parc industriel de technologie de carboneutralité de Jiangyin a commencé à former un écosystème énergétique intégré englobant l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'hydrogène et le stockage d'énergie, soutenu par la logistique portuaire et une zone sous douane complète. Entre-temps, le parc industriel de microélectronique de Jiangyin a lancé plusieurs fonds sectoriels axés sur les industries émergentes, dont le total des fonds sous mandat de gestion dépasse les 6,5 milliards de yuans. Ces fonds sont conçus pour fournir un soutien en capital de bout en bout aux entreprises tout au long de leur trajectoire de développement, du démarrage à l'offre publique de vente.

