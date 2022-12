Cloud Bazaar , un jeu gratuit offert en ligne, a été conçu pour encourager l'exercice physique chez les enfants atteints d'amyotrophie spinale (AS), une maladie neuromusculaire rare et dégénérative.

, un jeu gratuit offert en ligne, a été conçu pour encourager l'exercice physique chez les enfants atteints d'amyotrophie spinale (AS), une maladie neuromusculaire rare et dégénérative. Le jeu vise à améliorer l'observance des exercices thérapeutiques pour les patients pédiatriques atteints d'amyotrophie spinale (AS) en apportant une dimension de jeu aux activités physiques afin de les rendre plus amusantes.

Le jeu utilise la technologie de capture de mouvement pour suivre les mouvements des joueurs et y répondre en leur proposant des exercices qui les mettent progressivement au défi, selon leur niveau d'habileté.

CALGARY, AB et TORONTO, le 14 déc. 2022 /CNW/ - Raft Digital Therapeutics (Raft) et Biogen Canada sont heureux d'annoncer le lancement de la version démo de Cloud Bazaar, un jeu vidéo thérapeutique interactif. Mis au point au Canada, Cloud Bazaar encourage l'activité physique chez les jeunes joueurs atteints d'amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire rare et dégénérative. Le jeu vise à aider les joueurs à maintenir leurs capacités physiques et à améliorer leur santé, tout en favorisant une meilleure qualité de vie en rendant l'exercice thérapeutique à la maison amusant et stimulant.

Cloud Bazaar

Équipé d'une technologie de capture de mouvement, le jeu suit les mouvements des joueurs et y répond grâce à une caméra intégrée sur les ordinateurs des joueurs, qui évoluent dans des niveaux de plus en plus difficiles. Le jeu permet aux jeunes joueurs de s'impliquer en prenant part à une « mission » au cours de laquelle ils doivent piloter un dirigeable qui protège la ville fictive de Cloud Bazaar. Pour ce faire, ils sont mis au défi de réaliser un ensemble de mouvements guidés qui ont été élaborés avec l'aide de spécialistes en maladies neuromusculaires et de jeunes de la communauté AS, en fonction de leurs commentaires.

« Pour nous, l'aspect le plus important de la conception de Cloud Bazaar était d'obtenir une participation active et des commentaires de la part des jeunes vivant avec l'AS », a déclaré le chef de la direction de Raft et physiatre, le Dr Geoff Frost. « Notre intention est de créer une expérience de jeu qui est non seulement bénéfique et enrichissante sur le plan physique pour les joueurs, mais qui est aussi amusante et interactive, de sorte qu'ils veulent continuer d'intégrer l'exercice thérapeutique dans leur vie quotidienne. Leur participation a été essentielle pour y arriver. »

« L'exercice thérapeutique régulier est essentiel au maintien des capacités physiques chez les jeunes patients atteints d'amyotrophie spinale. Nous sommes fiers de présenter Cloud Bazaar, un jeu unique offert en ligne qui rend l'activité physique amusante et favorise l'inclusion sociale grâce à sa communauté diversifiée d'utilisateurs. » a déclaré Eric Tse, directeur général de Biogen Canada. « Biogen se consacre à répondre aux besoins non satisfaits des patients, et notre volonté d'innover nous a amenés à nous associer à Raft pour créer une technologie canadienne qui soutient cette communauté de personnes atteintes d'une maladie rare. »

La version de démonstration de Cloud Bazaar a également été récemment récompensée pour son contenu interactif et ses médias enrichis dans la catégorie Web-Based Digital Health lors de l'édition 2022 des Digital Health Awards®. Disponible en français et en anglais, Cloud Bazaar est offert gratuitement en ligne et ne nécessite pas de console. Le jeu est donc facilement accessible aux patients et aux familles qui vivent avec l'amyotrophie spinale et qui peuvent faire face à des pressions financières supplémentaires en raison de la maladie. Il favorise également l'inclusivité en permettant aux joueurs d'en inviter d'autres à jouer et à les mettre au défi, qu'il s'agisse de jeunes de la communauté AS ou non, et peu importe leur niveau d'habileté.

Raft a co-développé Cloud Bazaar avec Biogen Canada, partenaire fondateur.

La version de démonstration peut être téléchargée sur Windows à https://cloudbazaar.io/.

À propos de l'amyotrophie spinale (AS)

L'amyotrophie spinale (AS) est une maladie neurodégénérative rare et invalidante caractérisée par le manque ou l'absence de neurones moteurs, aussi appelés motoneurones, dans la moelle épinière et la partie inférieure du tronc cérébral. Cette pénurie entraîne l'atrophie et l'affaiblissement marqués des muscles.

En raison d'une délétion ou d'une mutation du gène SMN1, les personnes atteintes d'AS ne produisent pas une quantité suffisante de la protéine SMN, laquelle est essentielle au bon fonctionnement des motoneurones. La gravité de l'AS dépend de la quantité de la protéine SMN chez une personne. Avec le temps, les personnes atteintes d'AS peuvent devenir paralysées et avoir de la difficulté à exécuter les fonctions essentielles à la vie, notamment la respiration et la déglutition.

L'AS de type I (infantile) est la forme qui nécessite les soins les plus intensifs et le plus grand soutien. Les personnes qui en sont atteintes produisent une très petite quantité de la protéine SMN - elles ne réussissent jamais à s'asseoir sans aide et ne vivent généralement pas au-delà de l'âge de deux ans sans aide respiratoire. De leur côté, les personnes atteintes d'AS de type II et de type III produisent la protéine SMN en plus grande quantité; leur AS est moins grave, mais elle perturbe tout de même leur vie.

À propos de Raft Digital Therapeutics (Raft)

Raft œuvre dans la création de plateformes conçues pour rendre l'exercice thérapeutique à la maison amusant, engageant et immersif, afin d'améliorer l'observance et la qualité de vie des patients. Fondée par le physiatre Geoff Frost et des membres clés de la communauté des maladies rares, Raft se consacre à l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies neuromusculaires grâce à la conception de jeux ingénieux et brillants, et à la création de programmes qui conviennent à tous les utilisateurs, et ce, quel que soit leur niveau de fonction motrice. Pour en savoir plus sur Raft, consultez le site https://raftdt.com/.

À propos de Biogen

En tant que pionnière dans le domaine des neurosciences, Biogen découvre, met au point et commercialise des médicaments novateurs à l'échelle mondiale pour venir en aide aux personnes atteintes de maladies neurologiques graves, en plus d'offrir des produits et services thérapeutiques connexes. Cette société de biotechnologie internationale, l'une des premières au monde, a été fondée en 1978 par Charles Weissmann, Heinz Schaller, Sir Kenneth Murray et les lauréats du prix Nobel Walter Gilbert et Phillip Sharp. Aujourd'hui, Biogen possède le principal portefeuille de médicaments pour traiter la sclérose en plaques, commercialise le premier traitement approuvé contre l'amyotrophie spinale et a élaboré le premier et seul traitement approuvé conçu pour s'attaquer à un processus pathologique déterminant de la maladie d'Alzheimer. Biogen commercialise également des produits biosimilaires et se focalise sur le développement d'un des portefeuilles les plus diversifiés du secteur des neurosciences, lequel transformera la norme de soins dans plusieurs domaines où les besoins médicaux des patients sont grands, mais non comblés.

Depuis 1998, Biogen Canada offre des médicaments et des services qui changent la vie des Canadiens atteints de troubles neurologiques et qui répondent à leurs besoins en matière de traitement. En tant qu'entreprise qui fonde sa culture sur les principes de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, Biogen Canada est fière de s'être classée parmi les meilleurs lieux de travail pour l'inclusion, la générosité et le travail hybride. Pour en savoir plus, consultez le site www.biogen.ca.

