Alors que nous assistons à la réouverture des frontières, les actionnaires de Jet It - qui peuvent acheter entre un dixième et la moitié d'un avion - ont désormais accès au voyage privé en jet d'affaires bi-réacteur tout en évitant les risques inhérents aux foules nombreuses, files d'attente à la sécurité et sans avoir à supporter les coûts du voyage privé traditionnel. Le modèle de Jet It, basé sur une utilisation à la journée offre un support complet, un équipage et l'accès à l'avion pour la journée entière. Les propriétaires ne payent que pour le temps de vol à un taux de 2,200 CAD de l'heure sans aucune autre charge pour le repositionnement, le carburant ou les taxes d'atterrissage - une gamme de prix disponible nulle part au Canada jusqu'à présent.

Selon Vishal Hiremath, co-fondateur de Jet It, "Jet It et Jet Club se concentrent sur ces trois régions afin de pouvoir offrir le maximum d'avantages aux propriétaires des parts d'avion. Aucune autre compagnie d'aviation privée n'est capable d'offrir la même expérience à ses actionnaires aussi bien en Amérique du Nord, qu'en Europe et en Asie lorsqu'ils voyagent à l'international."

Jeremi Austin, de Jet It Canada ajoute, "Nous autres Canadiens sommes férus de voyages et avec la levée des restrictions, la liberté d'avoir un Jet privé spacieux de six places capable de nous emmener où et quand nous le souhaitons au prix de Jet It est vraiment la façon la plus intelligente de voyager."

Co-fondées par Glenn Gonzales et Vishal Hiremath, les compagnies-soeurs Jet It et Jet Club utilisent un modèle de propriété fractionnaire hybride basé sur une utilisation à la journée - non à l'heure - qui offre une liberté d'utilisation de la flotte à un prix imbattable. La croissance et le succès de Jet It et Jet Club ont récemment valu aux fondateurs d'être honorés par Ernst & Young au titre de Southeast Entrepreneurs of the Year. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.gojetit.ca

