« L'évolution des voyages se poursuit grâce à cet investissement dans l'aviation durable. À 1 600 $ l'heure, notre parc de HondaJets est de loin le chef de file des voyages privés en matière de coûts, et, compte tenu de son empreinte carbone incroyablement faible, il est extrêmement respectueux de l'environnement. L'efficacité opérationnelle et l'absence d'émissions de l'eFlyer 800 permettront à Jet It et JetClub d'offrir plus de valeur aux voyageurs en réduisant davantage le coût des déplacements tout en se dirigeant vers des émissions nettes nulles », explique Glenn Gonzales, cofondateur et chef de la direction de Jet It.

Sa mise en service étant prévue pour 2025, l'eFlyer peut accueillir jusqu'à sept passagers et un ou deux pilotes. L'eFlyer 800, qui devrait être le premier avion de sept passagers entièrement électrique sur le marché, offre des vitesses de croisière de 320 nœuds, un plafond de 35 000 pieds, et élimine les émissions tout en réduisant de cinq fois les coûts d'exploitation. Selon le chef de la direction de Bye Aerospace, George, E. Bye, « l'économie remarquable et la performance de vol du eFlyer 800 sont idéales pour Jet It, JetClub et leurs clients aux États-Unis, au Canada, en Europe et ailleurs. »

M. Gonzales ajoute : « La durabilité est un pilier clé de notre philosophie. Nous exploitons des HondaJets à haut rendement énergétique et utilisons des produits durables dans notre cabine. Bien que l'aviation ne contribue qu'à 3 % des émissions mondiales, ce n'est pas suffisant pour nous. Nous voulons être à 0 % et, aujourd'hui, avec cette annonce, nous investissons pour atteindre cet objectif. En collaboration avec Bye Aerospace, nous atteindrons l'objectif d'un transport aérien zéro émissions à prix abordable au cours de la présente décennie. Il s'agit d'un pas important vers la durabilité de l'aviation dans notre industrie. »

À propos de Jet It

Jet It utilise un modèle de propriété hybride-fractionné basé sur les jours - et non les heures - qui donne aux propriétaires la liberté d'utiliser librement la flotte. Jet It peut personnaliser votre journée comme bon vous semble. Un propriétaire de Jet It basé à Chicago, en Illinois, a pris un client à Savannah, en Géorgie, s'est rendu à une réunion à Atlanta, en Géorgie, s'est arrêté à Hilton Head, en Caroline du Sud, pour acheter des fruits de mer frais, puis est retourné à Chicago, en Illinois, en une seule journée. Ce voyage aurait été impossible avec un voyage commercial, incroyablement coûteux à noliser et lourd de conséquences pour une personne qui utilise un programme de cartes de jet privé. Il s'agit de l'un des nombreux exemples de la façon dont les propriétaires de Jet It utilisent leur avion pour accroître la productivité et la valeur. Pour en savoir plus, visitez https://www.gojetit.com/

À propos de JetClub

JetClub est un modèle novateur d'utilisation de jets privés qui combine le plus récent avion à réaction à une économie de partage pour offrir aux membres une solution abordable, privée, rapide et intelligente. Les membres clients ont la souplesse et la commodité d'être propriétaires d'un jet d'affaires sans avoir à faire face à l'administration, aux préoccupations et aux dépenses traditionnelles. Le Club dispose d'une équipe dédiée aux opérations aériennes qui s'occupe de la formation des pilotes, de l'entretien, de la logistique, des opérations internationales, ainsi que d'un service de conciergerie qui gère tous les détails des voyages et le soutien au voyage. Il est cofondé par Vishal Hiremath et Glenn Gonzales pour les régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Sud. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.jetclubgroup.com.

À propos de Bye Aerospace, Inc.

Basée à l'aéroport Centennial près de Denver, au Colorado, Bye Aerospace se spécialise dans la conception et la fabrication d'aéronefs électriques, y compris la famille d'aéronefs eFlyer. Bye Aerospace a été nommée « Petite entreprise de l'année 2020 » par la Chambre de commerce d'Aurora, au Colorado, et reconnue comme « la plus innovatrice » dans le cadre des prix Made in Colorado de 2020 commandités par le magazine ColoradoBiz. Bye Aerospace a été fondée par George E. Bye, qui en est également le président et chef de la direction.

