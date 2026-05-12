SAINT-EUSTACHE, QC, le 12 mai 2026 /CNW/ - LES INDUSTRIES JESSAR redéfinissent le concept du « Tout pour la maison » et renforcent leur position sur le marché grâce à l'élargissement de leurs collections.

L'entreprise met de l'avant des marques soigneusement sélectionnées à forte valeur ajoutée ainsi que des lancements stratégiques, soutenus par un nouveau projet qui verra le jour à l'automne, visant à rehausser sa présence numérique et son influence sur les réseaux sociaux.

Forte de près de trois décennies d'expertise, les Industries Jessar continuent de faire évoluer leur offre dans les catégories de la maison, du style de vie et de l'éclairage, en réponse directe aux besoins changeants des consommateurs et aux tendances du marché.

L'entreprise bonifie son portefeuille avec des gammes de produits réfléchies, alliant design, fonctionnalité et prix compétitifs, afin d'offrir une valeur tangible tant aux détaillants qu'aux consommateurs.

Cette nouvelle phase de croissance s'accompagne de l'introduction de marques internes et partenaires, sélectionnées avec soin pour compléter les assortiments existants tout en apportant des solutions actuelles et inspirantes.

Ces lancements s'appuient sur des stratégies de marchandisage bonifiées, des assortiments optimisés et une attention accrue portée à la performance, tant en magasin qu'en ligne.

À ce jour, les Industries Jessar regroupent les marques JS GOURMET, JS MAISON et XTRICITY, ainsi que leur toute nouvelle marque VERAROMA, dédiée aux petits électroménagers de cuisine intelligents, sans oublier COOK & FRESCA, axée sur des produits de cuisine haut de gamme.

Parallèlement, les Industries Jessar investissent de manière significative dans leur écosystème numérique. Grâce à une présence accrue et dynamique sur les réseaux sociaux et à du contenu numérique optimisé, l'entreprise vise à renforcer la visibilité de ses marques, stimuler l'engagement des consommateurs et soutenir ses partenaires détaillants avec des outils marketing modernes et axés sur la conversion.

Appuyées par une solide expertise en approvisionnement, en développement de produits et en exécution au détail, les Industries Jessar poursuivent leur engagement à offrir des solutions innovantes, accessibles et alignées sur le marché -- consolidant ainsi leur position de partenaire de confiance auprès des détaillants à travers l'Amérique du Nord.

SOURCE Jessar Industries Inc.

Coordonnées : Michael Hart, Responsable du développement commercial et produit, B.Com., MBA, [email protected]; Jessica Loutfi, Vice-présidente, CPA, [email protected]