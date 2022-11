M. Rainwater supervisera les activités commerciales en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et sera basé à Atlanta .

. Il a récemment occupé le poste de directeur de l'exploitation de la division Solutions pour le bâtiment Amérique du Nord de Johnson Controls International.

M. Rainwater apporte plus de 20 ans d'expérience réussie dans le secteur des ascenseurs.

ATLANTA, 12 novembre 2022 /CNW/ - Jeremy L. Rainwater a été nommé chef de la direction des Amériques de TK Elevator, l'un des chefs de file mondiaux du marché et de l'innovation dans l'industrie des ascenseurs. Il se joint à TK Elevator après avoir occupé le poste de directeur de l'exploitation de la division Solutions pour le bâtiment Amérique du Nord de Johnson Controls International (JCI), une entreprise de 10 milliards de dollars employant près de 30 000 personnes.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Rainwater sera responsable des opérations commerciales en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Il sera basé au centre régional de soutien commercial de TK Elevator en Amérique du Nord, à Atlanta, et relèvera du chef de la direction de TK Elevator, Uday Yadav. Il prend officiellement ses fonctions de chef de la direction des Amériques le 15 novembre.

« Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau Jeremy dans l'industrie des ascenseurs. Il a fait ses preuves en créant des équipes solides et en favorisant la transformation. Sa passion pour l'industrie des ascenseurs, sa perspicacité, sa détermination à obtenir des résultats et son esprit d'équipe font de lui le candidat idéal pour diriger nos opérations dans les Amériques », a déclaré M. Yadav.

M Rainwater a commencé sa carrière dans le secteur des ascenseurs chez Schindler Elevator Corporation, où il a occupé divers postes à responsabilités croissantes, dont ceux de directeur de compte, de succursale et de district, de vice-président, de directeur général de zone et de vice-président principal responsable des activités d'installation, d'entretien, de réparation et de modernisation en Amérique du Nord.

« Je suis très heureux de me joindre à l'équipe de direction mondiale de TK Elevator. La création de solutions durables et novatrices qui améliorent l'expérience et le parcours des clients m'a toujours motivé, et ce même principe a poussé TK Elevator à devenir l'une des entreprises de silos les plus respectées au monde, a ajouté M. Rainwater. Je suis ravi de retourner dans une industrie qui me tient à cœur et de me joindre à une organisation que je respecte profondément depuis de nombreuses années. J'ai hâte de commencer. »

M Rainwater est titulaire d'une licence en commerce de l'université Cardinal Stritch de Milwaukee (Wisconsin) et d'une maîtrise en administration des affaires de l'université Rutgers du New Jersey. Il est également diplômé du programme gestion avancé de l'université de Harvard.

Pour en savoir plus sur TK Elevator, rendez-vous sur le site https://www.tkelevator.com/us-en/ .

À PROPOS DE NOUS

TK Elevator

Avec des clients dans plus de 100 pays servis par plus de 50 000 employés, TK Elevator a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros au cours de l'exercice 2020/2021. Plus de 1 000 sites dans le monde entier constituent un réseau étendu qui garantit la proximité avec les clients. Au cours des dernières décennies, TK Elevator s'est imposé comme l'une des principales entreprises d'ascenseurs au monde et est devenu indépendant depuis sa séparation de thyssenkrupp AG en août 2020. Le secteur d'activité le plus important de l'entreprise est celui des services, représenté par plus de 24 000 techniciens de service. La gamme de produits va des ascenseurs de base pour les immeubles résidentiels et commerciaux aux solutions de pointe, hautement personnalisées, pour les gratte-ciel ultramodernes. En outre, elle comprend également des escaliers et trottoirs roulants, des passerelles d'embarquement des passagers, des escaliers et des plateformes élévatrices. Les solutions de service intégrées basées sur le nuage, telles que la plateforme MAX, gagnent en importance. Avec ces offres numériques, il n'y a plus de limites à la mobilité urbaine. TKE - move beyond.

