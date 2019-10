Jennifer Lopez, superstar mondiale et icône de la mode, lance son nouveau parfum PROMISE

NEW YORK, le 1er octobre 2019 /CNW/ - Jennifer Lopez, l'une des superstars les plus captivantes et les plus influentes au monde, lance PROMISE. Ce nouveau parfum incarne les nombreuses promesses que Lopez a faites à elle-même et à ses fans au fil de son parcours célébrissime qui l'a vue atteindre des sommets tant en termes de succès qu'au regard de sa profonde influence sur la culture pop. En partenariat avec Designer Parfums, Lopez présentera PROMISE en exclusivité chez Ulta Beauty aux États-Unis, Boots and Superdrug au Royaume-Uni et Liverpool au Mexique.

« C'en est, pour moi, un projet passion, car PROMISE incarne tout ce que je suis, intégralement, en tant qu'artiste-interprète, humain, mère et fille. Une marque, c'est une promesse et cette marque m'est très personnelle », a déclaré Lopez.

En 2018, Lopez a lancé une série de tubes à succès, a mené à bien sa résidence record « All I Have » à Las Vegas, a reçu le prix Michael Jackson Video Vanguard aux Prix MTV de la musique vidéo 2018 et s'est vue nommée parmi les « 100 personnes les plus influentes du monde » par TIME Magazine. En 2019, son étoile a continué de s'élever avec la sortie de nouvelles collaborations musicales, sa tournée internationale « It's My Party Tour » et le prix Icône de mode décerné par le Conseil des créateurs de mode des États-Unis (Fashion Icon du Council of Fashion Designers of America, CFDA) pour sa contribution mondiale à la mode. Pour couronner le tout, sa prestation dans le film Hustlers, sorti il y a peu, acclamé par la critique, a été saluée par les initiés comme un succès de carrière. En septembre dernier, le monde s'est arrêté alors que Jennifer, vêtue de sa célèbre robe Versace verte, défilait sur la piste de Versace, marquant le 20e anniversaire de cette allure qui « avait cassé lnternet ».

« Nous savons que dans le paysage actuel de la beauté, les consommateurs veulent pressentir un lien direct et authentique avec les marques et les produits qui ont leur faveur. Le talent qu'a Jennifer de tisser un lien émotionnel avec les femmes du monde entier est vraiment sans pareil. PROMISE représente tout ce qui fait d'elle une icône : son talent, sa sagesse, sa puissance et bien plus encore », explique Dilesh Mehta, PDG de Designer Parfums.

« Jennifer est une véritable icône et une source d'inspiration pour tant de gens », observe Tara Simon, vice-présidente directrice du marchandisage chez Ulta Beauty, ajoutant que « tout ce qu'elle fait est génial, et nous ne pourrions pas être plus ravis de présenter exclusivement PROMISE aux consommateurs américains. »

« Travailler avec la force qu'est Jennifer Lopez pour créer quelque chose de vraiment unique dans la catégorie a été une source d'inspiration », a déclaré Parag Vidyarthi, directeur général de Designer Parfums. « Partenaire visionnaire et créative par excellence, Jennifer s'est montrée résolue à faire en sorte que PROMISE offre aux femmes la merveilleuse expérience émotionnelle des fragrances qu'elles recherchent. »

Élaboré en partenariat avec Robertet, PROMISE de Jennifer Lopez, un parfum floral boisé, s'ouvre sur des notes de tête fraîches et fruitées de la mandarine italienne, des baies roses et de la poire nashi. En se dévoilant le cœur, il révèle un bouquet délicat d'iris, de jasmin sambac et de chèvrefeuille rosé. La fragrance se ferme sur un fond boisé sensuel de bois de santal crémeux et de bois de cachemire, infusé d'ambre cristallisé. Conçu dans un flacon en verre surélevé aux multiples facettes et aux finitions métalliques or rose brillant, le flacon PROMISE, avec ses accents réfléchissants et ses teintes chaudes et invitantes d'ambre et de champagne, donne vie à l'univers moderne et luxueux de Jennifer Lopez.

Offre de produits

Eau de parfum en vaporisateur de 30 ml 45,00 $

Eau de parfum en vaporisateur de 50 ml 55,00 $

Eau de parfum en vaporisateur de 100 ml 65,00 $

Eau de parfum en vaporisateur de 10 ml pour sac à main 22,00 $

PERSONNE-RESSOURCE :

Christina Cassera/Jackie Sands-Kirchner

Tractenberg & Co.

212.929.7979

SOURCE PROMISE