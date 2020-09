NEW YORK, 21 septembre 2020 /CNW/ - Jennifer Lopez a publié sur Instagram une photo d'elle irradiant dans son bikini et portant trois pendentifs personnalisés de style plaque d'identité Diamond Halo par Mini Mini Jewels, la marque favorite classique des célébrités. Sa publication lui a valu quatre millions de mentions « J'aime ». On peut y voir trois pendentifs en or jaune de 14 carats formant « J-L-O » au moyen de chaînes superposées, sur fond de plage ardente.