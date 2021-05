Communicatrice chevronnée et gestionnaire dans le secteur des organismes sans but lucratif, Jennifer Ditchburn accepte ce poste après 25 années consacrées à l'analyse de la vie politique du pays. Réputée pour sa capacité à éclairer les enjeux les plus complexes, elle était depuis 2016 rédactrice en chef d' Options politiques , où elle a cultivé les débats fondés sur des données probantes et mobilisé le savoir d'un éventail de chercheurs et de leaders d'opinion canadiens.

Avant de se joindre à l'IRPP, elle avait couvert pendant 20 ans les affaires nationales et parlementaires pour La Presse canadienne et CBC Television.

« Jennifer Ditchburn est la dirigeante idéale pour écrire le prochain chapitre de l'histoire de l'Institut, a déclaré A. Anne McLellan, présidente du conseil d'administration de l'IRPP et conseillère principale au cabinet d'avocats Bennett Jones. Son expertise politique, la solidité de son leadership et sa forte présence médiatique renforceront le positionnement de l'IRPP en tant qu'organisme de référence sur les grands enjeux publics auxquels font face les Canadiens et leurs gouvernements. Face à la complexité actuelle du contexte mondial, jamais il n'a été plus important de privilégier une recherche impartiale de la plus haute qualité. »

Membre et mentor de plusieurs organismes dont Femmes expertes, qui se voue à l'intégration équitable des points de vue et des priorités des femmes à la société canadienne, Jennifer est aussi conseillère externe à la Communauté des politiques du gouvernement du Canada et professeure auxiliaire à l'Université Carleton.

Outre sa prolifique activité journalistique, ses travaux ont paru dans plusieurs publications et ouvrages, notamment The Harper Factor, dont elle a codirigé la publication avec Graham Fox. Elle détient un B.A. de l'Université Concordia et une maîtrise en journalisme de l'Université Carleton.

À propos de l'IRPP

Fondé en 1972, I'RPP est un organisme canadien indépendant, bilingue et sans but lucratif. Il a pour mission d'améliorer les politiques publiques en produisant des recherches, en proposant de nouvelles idées et en éclairant les débats sur les grands enjeux publics auxquels font face les Canadiens et leurs gouvernements.

