« Lorsque j'ai commencé chez YouTube en 2010, la majorité des créateurs étaient basés aux États-Unis, a déclaré M. Hazanov. Dix ans plus tard, la majorité se trouvait à l'échelle internationale. Jellysmack a une occasion en or d'atteindre ces créateurs internationaux, et je suis ravi de mener la charge. »

L'objectif de M. Hazanov sera de signer une entente avec de nouveaux créateurs internationaux dans le cadre du Jellysmack Creator Program (Programme de création de Jellysmack), une solution qui tire parti de la technologie exclusive en matière d'intelligence artificielle et des données internes de l'entreprise pour aider les créateurs de vidéos individuelles à accroître leur auditoire sur de multiples plateformes de médias sociaux. Le Creator Program compte actuellement plus de 250 partenaires créateurs, dont PewDiePie, MrBeast et Cauet, en plus des vedettes favorites des amateurs comme Patrick Starrr, Bailey Sarian et Nas Daily. Jellysmack utilise sa technologie et son équipe d'experts pour éditer, optimiser et distribuer des vidéos sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube au nom du créateur, établissant ainsi de nouvelles sources de revenus.

M. Hazanov supervisera également l'expansion internationale du programme Media Partner (partenaire médiatique) de l'entreprise, en commençant par son partenariat avec la principale station de radio parisienne Skyrock. Grâce au programme Media Partner, Jellysmack optimise et exploite le contenu des médias sociaux pour les partenaires de marques médiatiques.

Pour renforcer l'équipe internationale, M. Hazanov a embauché deux autres hauts dirigeants. Harry Levy, qui travaillait auparavant chez Taboola et Google, se concentrera sur les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA) et Amérique latine en tant que responsable des ventes et des partenariats. Laurent Hulin, ancien dirigeant de Universal Music et d'Expedia, supervisera la région Asie-Pacifique en tant que directeur général.

« Pour être l'entreprise de création mondiale par excellence, nous devons étendre notre présence mondiale, a déclaré M. Hazanov. Jellysmack a une approche et une solution technologique éprouvées pour les créateurs en croissance sur les plateformes de médias sociaux que personne d'autre ne possède, alors il s'agit maintenant d'amener les bonnes personnes dans les régions où nous voyons les plus grandes possibilités au sein de l'économie des créateurs. »

À propos de Jellysmack

Cofondé en 2016 par Michael Philippe, Robin Sabban et Swann Maizil, Jellysmack est l'entreprise mondiale de création qui détecte et renforce les créateurs de vidéos les plus talentueux au monde grâce à la technologie. Les données exclusives et les outils d'optimisation vidéo de l'entreprise stimulent la croissance de l'auditoire sur les réseaux sociaux, débloquant ainsi de nouvelles sources de revenus et amplifiant la monétisation. Jellysmack optimise, exploite et distribue du contenu vidéo conçu par des créateurs sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter et YouTube. La stratégie de création de l'entreprise s'appuie sur son succès dans l'expansion de ses propres canaux de contenu original dans les domaines de la beauté (« Beauty Studio »), du soccer (« Oh My Goal »), des jeux vidéo (« Gamology ») et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le site jellysmack.com.

Personne-ressource

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1586498/YOURI_HAZANOV_with_Int_l_Creators.jpg

SOURCE Jellysmack

Liens connexes

https://www.jellysmack.com/