Comme annoncé lors d'une récente réunion de la Société japonaise de pathologie numérique, l'entreprise a établi une alliance mondiale avec une institution médicale américaine de premier plan et d'autres organisations pour exploiter la technologie afin d'améliorer les soins aux patients et les résultats en oncologie.

TAIPEI, le 10 févr. 2025 /CNW/ - JelloX Biotech Inc., une entreprise en démarrage établie à Taïwan et spécialisée dans la pathologie du cancer, dévoile sa vision de l'IA et de la pathologie numérique 3D pour faire progresser les soins centrés sur le patient. La vision a d'abord été détaillée publiquement par le Dr Yen-Yin Lin, chef de la direction de JelloX, lors de la réunion annuelle de la Société japonaise de pathologie numérique d'août 2024. JelloX continue de se distinguer en tant qu'utilisateur précoce de l'IA et de l'imagerie 3D appliquée à la pathologie du cancer.

« Les progrès technologiques et la récente poussée de l'IA ont remodelé l'avenir des soins de santé, permettant d'extraire des renseignements précieux qui auront des avantages réels pour les patients, a déclaré le Dr Lin. La pathologie 3D peut fournir au moins 50 fois plus d'informations que les méthodes 2D conventionnelles, offrant ainsi aux pathologistes une compréhension plus complète de la biologie d'une tumeur. Le pouvoir d'un tel outil de diagnostic réside dans sa capacité à aider les pathologistes à stratifier et à personnaliser, en associant les patients au traitement le plus adapté, au bon moment. Au bout du compte, cela mène à un meilleur pronostic, à une meilleure qualité de vie et à des soins plus centrés sur les patients. »

Améliorer les soins centrés sur les patients grâce à la technologie

JelloX a déjà estimé que 40 % des patients atteints de cancer peuvent bénéficier de l'imagerie 3D analysée par l'IA pour la pathologie en élargissant la faisabilité des options de traitement comme l'immunothérapie. En raison de la complexité du cancer et de la variabilité d'un cas à l'autre, ces technologies sont très prometteuses pour l'oncologie, en particulier pour relever le défi de l'information limitée provenant des méthodes conventionnelles. Avec l'augmentation du taux d'échantillonnage obtenue grâce à l'imagerie 3D analysée par l'IA, les pathologistes disposent de renseignements plus exploitables sur la tumeur, ce qui les aide à poser un diagnostic global.

Les patients qui étaient auparavant exclus de l'immunothérapie en raison d'expressions de biomarqueurs non détectées, résultant des limites des techniques actuelles, pourraient désormais bénéficier d'une nouvelle chance. Grâce à sa sensibilité améliorée, la pathologie 3D peut non seulement identifier les cas précédemment classés comme de « faux négatifs », mais aussi permettre une détection précoce du cancer. Cela permet de commencer le traitement plus tôt, et d'améliorer ainsi la qualité de vie des patients.

Pour les fournisseurs de soins de santé, cela signifie associer les bons médicaments aux bons patients, au bon moment. Pour les patients, davantage de précision en matière de diagnostic, de traitement et de délais signifie une réduction du risque de diagnostic erroné, une réduction des coûts pour les patients et un meilleur pronostic, ce qui se traduit en fin de compte par des soins davantage centrés sur les patients et une meilleure qualité de vie.

Une nouvelle plateforme visionnaire

Le Dr Lin a ajouté : « La lutte contre le cancer n'est pas une lutte individuelle, alors les partenariats sont essentiels pour y parvenir. JelloX a adopté la collaboration entre les pays et les industries pour construire ensemble une plateforme de pathologie 3D alimentée par l'IA. »

En collaboration avec un centre médical américain de premier plan et d'autres partenaires, JelloX met au point une plateforme capable de traiter de multiples problèmes pour les patients et l'industrie des soins de santé. La plateforme tirera parti du logiciel de JelloX, MetaLite®, qui a récemment reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis.

En plus des avantages pour les patients, une plateforme de pathologie 3D alimentée par l'IA qui croît continuellement pourrait accélérer considérablement la recherche sur les biomarqueurs et profiter à l'industrie des soins de santé. Au fil du temps, la plateforme pourrait continuer de devenir de plus en plus précise dans le diagnostic du cancer, car elle tire des leçons des échantillons de biomarqueurs associés aux données de résultats des patients anonymisées. En outre, à mesure que la plateforme trouve de nouveaux biomarqueurs, elle pourrait faciliter la mise au point de nouvelles technologies et leur commercialisation.

